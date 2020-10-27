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Okur Postası 'Siyasi partiler millete hizmet ederler, millet kurar'
Okur Postası

'Siyasi partiler millete hizmet ederler, millet kurar'

Gazetemiz okurlarından Mustafa Okutan, "Siyasi partiler millete hizmet ederler, millet kurar" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:51:00 -
'Siyasi partiler millete hizmet ederler, millet kurar'

Siyasi partiler millete hizmet ederler, millet kurar siyasi partiyi. Kişiler milletin verdiği parti kurmada görev yapar.

2000 yılından önceki son genel seçimlerde Ecevit’in partisi % 24 oy alarak birinci parti oldu. Üç yıl sonra 2002 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde % 1 oy alarak erime sonucu tükendi, bitti, siyaset müzesine gitti. Bu oluşumun özetini okuyalım:

Genel milletvekili seçimlerinin sonunda kazananlar TBMM göreve başlama yemini ederlerken başı örtülü olduğu için İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı’ya yemin ettirmedi. Öfke ile bağırıp “Burası devlete meydan okuma yeri değildir! Bu hanımefendiye haddini bildirin!” diyerek linç tahriki sergilerken kendisi o anda millete meydan okuduğunu idrak edebildi mi acaba?

Milletin seçtiği vekilini TBMM’den attılar. Derin devletin emrini yerine getiren Ecevit partisini erime sürecine iteklediğini düşünememiştir.

2002 yılında yapılan erken genel seçimlerde yeni kurulan AK Partimiz % 34 oyla 1. parti olup iktidara geldi.

Peş peşe seçimler kazanan, oylarını artıran AK Partimiz son belediye seçimlerinde Ankara, İstanbul, Antalya ve birçok ilin belediye başkanlığı seçimlerini kaybederek erime, tükenme sürecine girdiğinin işaretini vermiştir.

AK Partimizin erime sürecine girmesinin sebeplerinin birincisi; kul hakkı gaspeden İhlas Finans Kurumunu korumasıdır. İhlasçılar, topladıkları emanet paraları geri vermediler. 22 yıl oldu. Armutlu’da 240 bin devremülk kaplıca evleri, havuzlu parklı site apartmanları müminlerden gaspettikleri dolarlarla yaparak ticaret saltanatı sürüyorlar. TC tarihinde emsali görülmemiş bu İhlasçı gasbını AK Partimizin yönetiminin koruyuculuğunda yapıyor. AK Partimiz onu seçen milleti İhlasçılara ezdirdiği için erime sürecine girdi, küçülmektedir.

AK Partimiz İhlasçıların topladıkları emanet dolarları sahiplerine geri ödettirmezlerse partinin erime süreci hızlanıp 2023 seçimlerinde tükenir.
AK Parti seçmeni İhlasçılara verdiği emanet kefen parasını geri alamadı. İktidarlar hizmetlerindeki eksiklerden daha çok bu İhlasçı soygunu adaletsizliğinden çeker.

Allah huzurunda alnını secdeye koyan iman ve ibadet ehli AK Parti’nin yöneticilerin devrinde İhlasçı soygunu nasıl meydan buluyor? Gel de çatlama…

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