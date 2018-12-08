0553 313 94 23

Siyasi parti mali denetimleri

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin 2014 ve 2015 yıllarına yönelik mali denetimine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı- Buna göre, Doğru Yol Partisi'nin genel merkeze ait 2014 yılı kesin hesabının gönderilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:23
Siyasi parti mali denetimleri

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin 2014 ve 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkemenin 2014'e ilişkin denetimlerine göre, Doğru Yol Partisinin (DYP) genel merkeze ait 2014 yılı kesin hesabının gönderilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, parti genel merkez kesin hesabının denetimi gerçekleştirilmediğinden partinin 2014'e ilişkin hesabının kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına karar verildi.

Gezi Partisinin kanuna uygun olmayan 15 bin 490 lira 36 kuruş gelir, 13 bin 577 lira 91 kuruş gider olmak üzere toplam 29 bin 68 lira 27 kuruş karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine hükmedilerek, hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu belirlendi.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP), kanuna uygun olmayan bin 151 lira 5 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin kanuna uygun olmayan 2 bin 800 lira gider karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesi kararlaştırıldı, hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümün eldeki bilgilere, belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu tespit edildi.

Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisinin, genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden Yüksek Mahkeme, partinin 2014 yılı kesin hesabında gösterilen ve belgelendirilmeyen 26 bin lira gelir, 26 bin lira gider olmak üzere toplam 52 bin lira karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesini kararlaştırdı.

Doğuş ve Aydınlık Partisinin, Devrimci İşçi Partisinin, Özgürlük ve Dayanışma Partisinin, Büyük Birlik Partisinin, Vatan Partisinin, Hak ve Özgürlükler Partisinin, Demokratik Sol Partinin, 2014'e ilişkin kesin hesaplarının incelenmesi sonucunda bu partilerin gelir ve giderlerinin eldeki bilgilere, belgelere göre doğru, denk ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmedildi.

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi ile Bağımsız Cumhuriyet Partisinin 2015 yılı kesin hesaplarının incelenmesi sonucunda ise her iki partinin de gelir ve giderlerinin eldeki bilgilere, belgelere göre doğru, denk ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirlendi.

Öte yandan Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin 2014 ve 2015 yılı kesin hesaplarının incelenmesi sonucunda da her iki yıla ait gelir ve giderlerin eldeki bilgilere, belgelere göre doğru, denk ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmedildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:23
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Siyasi parti mali denetimleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paris'te polis "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale ediyor
    1. Paris'te polis "sarı yeleklilere"..
    2. Antalya'da otomobil duvara çarptı: 2..
    3. Omar, İslamafobik yorumu ti'ye aldı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi anları
    5. Kartal'da kumar baskını:11 gözaltı
    6. Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-..
    7. Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek..
    8. Irak'taki şiddetli yağışlar çadır..
    9. Takla atan araçtan yara almadan çıktılar
    10. Suudi Arabistan Kralı Selman öldü mu?
    11. Detaylar netleşiyor! İşte yeni..
    12. Karda mahsur kalan 100 büyükbaş hayvan..
    13. 'Süresiz nafaka boşanmış kadınları..
    14. Karla kaplı ormanlara yaban hayvanları..
    15. 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücüye..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Riyad'da kırmızı alarm! Kral Selman..
    18. Yavuz Dizdar: Doktorlara ihtiyaç..
    19. Esed göç ettirdiklerinin evlerine el..
    20. CHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor