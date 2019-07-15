0553 313 94 23

Siyasi parti il başkanları bir araya geldi fındığı konuştu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de siyasi parti il başkanları düzenlenen programda bir araya geldiler.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:59
Siyasi parti il başkanları bir araya geldi fındığı konuştu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de siyasi parti il başkanları düzenlenen programda bir araya geldiler. Başkanların ana göndüm maddesi fındık oldu.


Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen ve İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er’in ev sahipliği yaptığı programa AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP İl Başkanı İlhami Cabuoğlu, CHP İl Başkanı İlhan Duru, Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nezir Merttürk, Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez ve İYİ Parti Teşkilat üyeleri katıldı. Ana gündem maddesinin Fındık olduğu toplantıda, fiyatların bir an önce açıklanması ve üreticiyi memnun eden bir fiyatın belirlenmesi için tüm siyasi partilerin güç birliği yapması kararlaştırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keçiörengücü arma değiştirdi
    1. Keçiörengücü arma değiştirdi
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
    3. Sivas'taki trafik kazası güvenlik..
    4. Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
    5. Hırvatistan'da Devlet Varlıkları..
    6. 15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da..
    7. Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
    8. Sivasspor'un Bolu kampı
    9. 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik..
    10. Benzin ve motorin fiyatlarına zam kapıda
    11. TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri;..
    12. Stevia şekeri | Hiçbir zararı..
    13. Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
    14. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    15. Marmara’da haşere ile mücadele başladı
    16. Soldado Granada ile sözleşme imzaladı
    17. Hindistan'da beyin iltihabı salgını
    18. 15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı
    19. AK Parti heyetinden Başkan Er ve..
    20. Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
    21. Bezuvar dağ keçileri sürü halinde..
    22. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü..
    23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    24. Darbelere karşı kodlama yarışması
    25. Antalya’da 17 yaşındaki Rus turistin..
    26. Bingöl’de 15 TemmuzDemokrasi ve..
    27. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    28. Türkiye'den Almanya'ya çağrı: İade edin
    29. MHP'li Erkan Akçay, CHP'lilere ağzının..
    30. Ayvacık protokolü 15 Temmuz’da şehit..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”