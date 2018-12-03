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"Siyasi mahkûmlar serbest bırakılmalıdır"

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Abdulhamid İsmailzehi, ABD yaptırımları karşısında İran'ın "toplumsal birliğe" ihtiyacı olduğunu belirterek siyasi hükümlülerin serbest bırakılması çağrısı yaptı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:35
"Siyasi mahkûmlar serbest bırakılmalıdır"

İSTANBUL (AA) - İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Abdulhamid İsmailzehi, ülkesindeki siyasi hükümlülerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinin Cuma İmamı İsmailzehi, EtemadOnline haber sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara direnebilmesi için "toplumsal birliğe" ihtiyacı olduğunu söyledi.

İsmailzehi, "Halk ile diyalog kurulmalı, tüm tarafların görüşleri alınmalıdır. Ülke yöneticileri, aydın, uzman ve din adamları, hatta muhaliflerin dahi görüşleri alınmalıdır. Bana göre siyasi mahkûmlar serbest bırakılmalıdır." dedi.

Ülke yöneticilerinin halkın gönlünü nasıl alabilecekleri konusunda kafa yormaları gerektiğini belirten İsmailzehi, "Halk bazı değişikliklerin yapılmasını istiyor. Birtakım ayaklanmalar bu nedenle meydana geliyor. Ama maalesef 40 yıldan bu yana hâlâ bu yönde ciddi adımlar atılmamıştır." diye konuştu.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:35
  1. Abdulhamid İsmailzehi
  2. iran
  3. Zahidan

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