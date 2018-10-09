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Siyasi kombin modeli nedir? Bahçeli'den AK Parti MHP ittifakına siyasi kombin önerisi

24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Mart 2019 yerel seçimlerde de AK Parti ile MHP ittifak yapmak için bir süredir görüşmeler yapıyordu. AK Parti ile MHP heyetinden görüşmelere ilişkin olumlu açıklamalar yapılsa da MHP lideri Devlet Bahçeli ittifak görüşmelerine ilişkin son dakika yaptığı açıklamada siyasi kombin modelini önerdi. Peki Bahçeli'nin önerdiği siyasi kombin modeli nedir?

09 Ekim 2018 Salı 21:59
Siyasi kombin modeli nedir? Bahçeli'den AK Parti MHP ittifakına siyasi kombin önerisi

24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Mart 2019 yerel seçimlerde de AK Parti ile MHP ittifak yapmak için bir süredir görüşmeler yapıyordu. AK Parti ile MHP heyetinden görüşmelere ilişkin olumlu açıklamalar yapılsa da MHP lideri Devlet Bahçeli ittifak görüşmelerine ilişkin son dakika yaptığı açıklamada siyasi kombin modelini önerdi. Peki Bahçeli'nin önerdiği siyasi kombin modeli nedir?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milliyetçi Harekat Partisi (MHP)arasında yerel seçimlere yönelik ittifak çalışmaları sürüyor. AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı görüşmelerinde ilk adım dün atılmıştı. AK Parti'den Numan Kurtulmuş ile Mehmet Özhaseki, MHP'den Semih Yalçın ile Sadir Durmaz'la bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş bir açıklama yapmıştı. Kurtulmuş, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var." demişti.  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Habertürk'e yaptığı açıklamada,"İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz. Yasal zemin olmadığından konuşarak siyasi kombin yapabiliriz" sözleriyle AK Parti'ye yeni bir mesaj gönderdi.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:59
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