İSTANBUL (AA) - Spor kulüplerinin tribün liderleri, siyasi görüşlerin tribünlere yansıtılmaması çağrısı yaptı.

Beşiktaş'ta bir araya gelen taraftar grubu temsilcileri adına basın açıklaması yapan Avukat Devrim Alparslan, ülkedeki siyasi gelişmelerden dolayı zaman zaman tribünlerin gerildiğini ve aynı takımın taraftarları arasında bile istenmeyen olaylar yaşanabildiğini belirtti.

Alparslan, "Türkiye Taraftarlar Birliği olarak arzumuz; birlik, beraberlik ve kardeşliğini baki olduğu, bestelerimizle tatlı atışmaların yaşandığı tribün ortamında kalmak ve sporun güzelliklerine tezahüratlarımızla değer katmaktır." ifadesini kullandı.

Taraftar gruplarının, zaman zaman yaşanan gerginliklere rağmen kardeşlik bilinciyle hareket ettiğini aktaran Alparslan, son zamanlarda yaşanan gelişmelerin tribünlerde kırgınlıklara sebep olduğunu vurguladı.

Hem ülkenin hem de tribünlerin, acı ve tatlı günlerde bir arada olmasını istediklerine dikkati çeken Alparslan, şunları kaydetti:

"Bu yüzdendir ki seçimin kazananı ve kaybedeni kim olursa olsun, kesinlikle tribünlerde her inançtan, her görüşten arkadaşlarımızla beraber bu duruşumuzu devam ettireceğimizin bilinmesini isteriz. Hangi partiden veya ideolojiden olursak olalım, lütfen siyasi görüşlerimizi tribünlere yansıtmayalım. Tüm taraftarlar olarak bu zorlu günlerde birlik ve beraberlik bestelerini, hep birlikte daha güçlü seslendirelim. Halkımızın kardeşlik ve barış içerisinde yaşamasına vesile olalım."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde adaylara başarılar dileyen taraftar gruplarının temsilcileri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.



