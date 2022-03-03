Siyasi cinayet işlemesi için o isimden ‘emir’ aldığı iddia edildi! Şüpheli Çeçen gözaltına alındı!

Çeçen asıllı Rus vatandaşı 47 yaşındaki Walid D. devleti tehlikeye atacak eylem hazırlığı, silah yasasını ihlal etmek ve suça ortaklık ile suçlanıyor. İddianameye göre Walid D. cinayet teşebbüsünü kabul etti.

Soruşturmaya göre planlanan suikastın hedefi Bavyera'da sığınmacı olarak yaşayan ve Putin'in müttefiki Ramazan Kadirov'u eleştiren 27 yaşındaki aktivist Mochmad Abdurachmanow'du .

Federal savcılık cinayete teşebbüsün bir hükümet emri olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Emrin ise Çeçen güvenlik güçlerinin etkili bir üyesi ve Kadırov'un kuzeni Paruddi E'den geldiği düşünülüyor. Başsavcının soruşturması bu yönde ilerliyor.

Şüpheli suikastçı Walid D.'nin Mecklenburg-Batı Pomeranya'da muhbir olarak çalıştığını söylemesi şüpheleri daha da kuvvetlendirdi.

İddianameye göre Walid D. 2003 yılında Almanya'ya gelmiş ve siyasi sığınma başvurusunda bulunamamış. Rusya Federasyonu'na sınır dışı edilemediği için ülkede kaldı ve 2010'dan itibaren sınırsız yerleşim izni aldı. 2012'nin sonundan itibaren Walid D. birkaç aylığına ikinci el araç alım satımı yaparak şansını denedi ve daha sonra ağırlıklı olarak devlet fonlarıyla yaşadı. Tutuklanıncaya kadar Schwerin'de yaşadı.

Federal savcılık tarafından yapılan soruşturmaya göre, ilk önce suikast girişimini gerçekleştirmek için bir silah elde etti - 9 milimetre Makarov kartuşlarını ateşleyebilen susturuculu tabanca, artı iki şarjör ve mühimmat. D.'nin başka bir Çeçen ile birlikte Mecklenburg-Batı Pomeranya'daki bir ormanda atış talimi yaptığı söyleniyor.

Müfettişlere göre, Aralık 2020'de ikisi, rejim eleştirmeni Abdurachmanov için Bavyera'ya gitti. Abdurachmanov'un yaşadığı bölge kaçmaları gerektiğinde elverişsiz olduğu için planlarını ertelediler.

Sonunda her şeyin ortaya çıkmasında ve cinayet planının bir türlü gerçekleşmemesinde en büyük nedeninin Walid D.'nin suç ortağı olduğu yönünde. Münih Yüksek Bölge Mahkemesi'nde görülecek olan davada da suç ortağının önemli bir tanık olması muhtemel.