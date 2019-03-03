GAZİANTEP (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğu ve güneydoğu bölgelerinin önemli bir bölümünde devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini düşünerek aday çıkarmadık ve 'siyasi bölücülerin karşısında kim güçlüyse onu destekliyoruz' dedik." diye konuştu.

Destici, Nurdağı ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, partisinin adayı Hasan Dilek'e destek istedi.

Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmediklerini belirten Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ile 26 yıl önce birlik, beraberlik ve kardeşlik için yola çıktıklarını dile getirdi.

Referandumda, krizlere, kaoslara, darbelere zemin hazırlayan ya da fırsat veren sistemi değiştirdiklerini söyleyen Destici, 24 Haziran seçimlerinde de Cumhur İttifakı içinde yer aldıklarını anımsattı.

Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi terörist sayısının 700'ün altına düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün karşımızda ondan daha büyük tehlike var. O da siyasi bölücülük. Dolayısıyla biz BBP olarak, işte bu siyasi bölücüler bir daha fırsat bulamasınlar, bir daha kafalarını gömdükleri kumdan çıkaramasınlar diye ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinin önemli bir bölümünde devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini düşünerek aday çıkarmadık ve 'siyasi bölücülerin karşısında kim güçlüyse onu destekliyoruz' dedik. Gayemiz, millete hizmet etmek, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında durmaktır."

Destici, konuşmasının ardından partisine yeni katılanlara rozet taktı.