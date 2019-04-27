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"Siyasette özgül ağırlığı en yüksek parti Saadet Partisidir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Saadet Partisi bu seçimlerde çok yüksek bir oy almadı ama siyasette özgül ağırlığı en yüksek olan parti Saadet Partisidir elhamdülillah. Biz, bu özgül ağırlığı politikalarımızın doğruluğu ve gerçekçiliği olarak görüyoruz"

27 Nisan 2019 Cumartesi 02:04
"Siyasette özgül ağırlığı en yüksek parti Saadet Partisidir"

BERLİN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Saadet Partisi bu seçimlerde çok yüksek bir oy almadı ama siyasette özgül ağırlığı en yüksek olan parti Saadet Partisidir elhamdülillah. Biz, bu özgül ağırlığı politikalarımızın doğruluğu ve gerçekçiliği olarak görüyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ''Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları'' konulu konferansta konuştu.

Devletlerin adalet ile yaşadığını vurgulayan Karamollaoğlu, ''Küfürle yönetim devam edebilir, inanmıyor ama devam ediyor. Ama adaletsiz bir yönetimin sürmesi mümkün değildir. Onun için 'Adalet Mülkün Temelidir' buyurmuşlar. Kendi ülkemizde ilk ele almamız gereken konu adaletin tesisidir." ifadesini kullandı.

Seçimlerde yarışı kaybedenin, rakibini tebrik etmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Yoksa 'Hainler kazandı' denmez. Memleket öyle hale geldi ki sanki bir taraf vatan haini bir taraf vatansever. Kendisi gibi düşünmediği için bir sandık müşahiti, 2 kardeşimizi katletti. Bir arkadaşımıza seçildikten sonra baltayla saldırdılar. Bunlara 'İyi oldu' diyebilir miyiz? Ama bazıları hala bu söylemlerden vazgeçmediler. Biz eğer bir yerde barış hakim olsun istiyorsak önce adaleti tesis etmeye, dürüstlüğü hakim kılmaya, ehliyete, liyakatı şiar edinmeye ve istişareye önem vermek zorundayız."

Türkiye'nin yaşadığı en büyük sorunlardan birinin üretim sıkıntısı olduğunu savunan Karamollaoğlu, Türkiye'de çiftçisinden sanayicisine topyekün bir üretim hamlesine ihtiyacın olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de özel sektörün çok güçlü olmaması nedeniyle devletin yatırımların içine girmek durumunda kaldığına işaret eden Karamollaoğlu, "İstihdam sağlayacak fabrikalar kurulmalı. Girişken, azimli, fedakar insanlar işbaşına getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce yaptığı Çamlıca Camisi açıklaması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri hatırlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz camiye karşı olabilir miyiz ya? Öyle bir caminin yerine benim kanaatim Anadolu'da şimdi eskiden olduğu gibi küçük mahalle camileri artık yok. Ortadan kalkıyor. Camiye vakit namazına gitmek istiyorsan, hele hele emekliysen 3-5 kilometre gitmen gerekiyor. Mahalle mescitleri önemliydi. Bunları çoğalt, bin tane mescit yap, vakit namazlarına insanların gitmesi için imkan sağla, elinden öpelim. Şimdi bunu kampanya haline getirirseniz vebale girersiniz. Bu vebalden de kurtulamazsınız."

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 02:04
  1. Almanya
  2. Saadet PartisiGenel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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