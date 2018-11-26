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Siyasette ittifak arayışları

Türkiye 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, seçim hazırlıklarını sürdüren siyasi partiler ittifak arayışlarına hız verdi- AK Parti ve MHP'nin lider düzeyindeki açıklamalarıyla 23 Ekim'de kesintiye uğrayan ittifak görüşmeleri, 21 Kasım'da iki liderin bir araya gelmesiyle yeniden başladı - "Cumhur İttifakı'na zarar gelmemesi" prensibi üzerinde anlaşmaya varan iki parti, ittifak formülü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor- CHP ile İYİ Parti arasında genel başkanlar düzeyinde başlatılan ittifak görüşmeleri sürerken, bu ittifaka Saadet Partisinin dahil edilmesinin yolları üzerinde de duruluyor- HDP bazı illerde ittifak arayışlarını sürdürürken, partilerden resmi görüşme talebi bekliyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:15
Siyasette ittifak arayışları

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ / BARIŞ GÜNDOĞAN - 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanan siyasi partiler, bir taraftan seçim hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan ittifak arayışlarına hız verdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran seçimlerine yasal düzenleme kapsamında ittifaklarla giren siyasi partiler, yerel seçimlerde ittifakı düzenleyen yasal bir çerçeve bulunmaması nedeniyle formül arayışına girdi.

AK Parti ile MHP arasında 8 Ekim'de başlayan yerel seçimde ittifak görüşmeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 23 Ekim günü partilerinin grup toplantılarında yaptıkları açıklamalarla kesintiye uğramıştı.

Bu süreçte, iki liderin Cumhur İttifakı'na zarar gelmemesi yönündeki açıklamaları dikkati çekerken, görüşmeler 21 Kasım günü Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelmesi ile yeniden başladı.

AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına yönelik formül bulunması için başlayan görüşmelerde, "Cumhur İttifakı'na zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi" prensibi üzerinde anlaşmaya varıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra MHP'nin bazı büyükşehirlerde AK Parti'nin adayını destekleyebileceği kaydedilirken, AK Parti'nin de MHP'nin güçlü olduğu il ve ilçelerdeki adaylarına destek vereceği kulislerde konuşuluyor.

- İttifak için formül liderlere sunulacak

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinin ardından gözler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasındaki ittifak görüşmelerine çevrildi.

İki genel başkan yardımcısının AK Parti-MHP ittifakına yönelik bir formül üzerinde çalışarak hazırlayacakları raporları parti liderlerine sunmaları bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli ise tekrar bir araya gelerek ittifaka son şeklini verecek.

- İş birliği sahaya nasıl yansıyacak?

Bazı illerde ittifak ortaklarından birinin güçlü olması durumunda o partinin desteklenmesi seçeneği de masaya yatırılıyor.

İttifak yapılacak illerde hangi partinin destekleneceğine, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi sonuçları veya 2014 yerel seçim sonuçları baz alınarak karar verileceği belirtiliyor.

Partilerin ittifak yapacağı illerde anket sonuçları da belirleyici rol oynayacak. Ancak bu desteğin "ortak aday çıkararak mı" yoksa "ortaklardan biri tarafından adayın ön plana çıkarılmaması" yöntemiyle mi hayata geçirileceği henüz netlik kazanmadı.

MHP Adana, Mersin ve Manisa'nın da aralarında olduğu yaklaşık 15 ilde belediye başkan adayını açıklamıştı. MHP'nin bu illerde nasıl bir yöntem izleyeceği konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

- CHP "Millet İttifakı"nı yerele taşımak istiyor

CHP ise 24 Haziran seçimlerinde kurulan Millet İttifakı'nı yerel seçimlerde de devam ettirmek istiyor.

Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelecek.

CHP, İYİ Parti ile sağladığı "ilkesel görüş birliği"ni Saadet Partisi ile de sağlamak istiyor. CHP'nin İYİ Parti ile yürüttüğü görüşmelerin 10 civarında ili kapsadığı biliniyor.

İzmir için İYİ Parti'nin desteğini aldığı öğrenilen CHP'nin, İYİ Parti'nin güçlü olduğu Adana ve Mersin'de nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil.

Ankara için bir görüş birliği sağlanırsa bu ortaklığın Mersin'de de uygulanabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da yine İYİ Parti ve Saadet Partisi destekli bir CHP adayı gösterilebileceği ifade ediliyor. Söz konusu adayın tıpkı 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi açıktan olmasa da HDP'den de destek bulması planlanıyor.

- İYİ Parti'den ittifak yerine iş birliği vurgusu

Yerel seçimlere ilk kez katılacak İYİ Parti ise "Millet İttifakı"nda olduğu gibi 31 Mart'taki yerel seçimlerde de yapılacak iş birliğine sıcak bakıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yapılacak iş birliğini dar kapsamlı olarak değerlendirmişti.

Bu kapsamı 9 büyükşehir olarak belirten Akşener, CHP'nin Muğla, Aydın, Tekirdağ ve İzmir'de seçimi alabileceğine dikkati çekerek İYİ Parti desteğine işaret emişti.

Akşener, parti olarak Mersin'in yanı sıra Bodrum, Karabük ve Uşak'ı kazanabileceklerini iddia ederek buralarda destek bekledikleri yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul ve İzmir'de CHP'yi desteklemeyi düşünen Akşener, Ankara'da ise CHP'nin kendilerine destek vermesini bekliyor.

- HDP ittifak için resmi talep bekliyor

HDP ile resmen ittifak görüşmeleri yapılmasa da 24 Haziran'da HDP'nin barajı aşmasını sağlayan ilişki modelinin bir benzerinin yerel seçimlerde de devam edeceği savunuluyor. Bazı illerde ittifak arayışlarını sürdüren HDP, ittifak için siyasi partilerden resmi görüşme talebi gelmesini bekliyor.

"Bir güç birliğine, ittifaka ihtiyaç varsa gerçekleştirilmeli" anlayışıyla hareket eden HDP'de parti yöneticilerinin yaptığı açıklamalar, CHP ile yerel seçimlerde ittifaka işaret ediyor.

Yerel seçimde ittifak konusunun gündemde olduğu bir dönemde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile eski HDP'li Ahmet Türk'ün görüşmesi dikkat çekmişti.

Türk, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'daki yerel seçimde resmi bir ittifaktan söz etmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, resmi bir ittifak olmasa da birçok yerde o ilin yönetimini değiştirecek bir güç varsa onu doğru kullanmak gerektiği belirtmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise ziyarete ilişkin açıklamasında, tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediklerini aktararak, esas görüşmelerin karar mekanizmalarında alacakları kararlar doğrultusunda olacağına dikkati çekmişti.

HDP'nin, muhalefetin kuracağı ittifaka resmen dahil olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, ittifakın adaylarını belirlerken HDP tabanından oy alabilecek isimler üzerinde duracağı kaydediliyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:15
  1. ittifak
  2. Siyasi partiler
  3. Yerel Seçimler

YORUM YAZ

  • yerli mülteciyerli mülteci8 dk önce
    tüm siyasiler ittifak arayışında bu ne anlama geliyor? hepsininde halkla bağlantısı kesilmiş durumda hepsi belli bir kesime hitap edebiliyor. yani hepsinin Türkiyesi farklı olmuş vaziyette. bu siyaset ve siyasi partiler var olduğu sürece biz çözüm yerine ancak polemik üretir, problem doğururuz. halkın arasında dolaşan bir lider veekibi göremiyorum. herkes ya makamına kapanmış yada parti binasından çıkmıyor. yancılar zaten ihale telaşında.. halk gariban ha bire vergi ödesin absürt rakamlarla dolu fatura ödesin. birbirine borçlansın kimin umrunda nasılsa partilerin seçim yardımları hazineden karşılanıyor. meclise girenler zaten bol sıfırlı maaşlarını alıyorlar. kime ne asgari ücretliden, küçük esnaftan, gariban emekliden çiftçiden kime ne??? bu kesimin hatırlanması için ya seçim olacak ya da Allah korusun ülke buhrana girecek.. başka zaman ye iç yat politikası yazık bu canım ülkeme çok yazık..
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