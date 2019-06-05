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Siyasetin stresini güvercin ve atla atıyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Meclis’teki yoğun tempodan fırsat buldukça ata biniyor ve özel bir ırk olan taklacı güvercinlerini besliyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
Siyasetin stresini güvercin ve atla atıyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Meclis’teki yoğun tempodan fırsat buldukça ata biniyor ve özel bir ırk olan taklacı güvercinlerini besliyor. “At merakı babamdan kaldı” diyen MHP’li vekil, kuşlarını da genellikle Ankara semalarında uçuruyor.



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Meclis’teki yoğun tempodan fırsat buldukça ata biniyor ve özel bir ırk olan taklacı güvercinlerini besliyor. Kümesinde 15 çifti taklacı güvercini bulunan Büyükataman’ın en yaşlı güvercini 20 yaşında. Güvercinlerini seven, öpen ve gözü gibi bakan Büyükataman, "Sezonda denemeyi düşündüğümüz üç dört çift kuşları birbirine eş yaparak onlardan yavru alıyoruz. Aldığımız yavruları vaktim olmadığı için Ankara’da güvercin bakan ve uçuran sevdiğim kardeşlerime götürüyorum. Kuşlarımı Ankara semalarında uçuruyorum” dedi.


Güvercinlerin yanı sıra at binme merakıyla da bilinen Büyükataman, özellikle rahvan diye tabir edilen ırkla ilgileniyor. Bahçesinde elmadan ahududuya, kirazdan böğürtlene kadar çeşitli meyve ve sebzeler de yetiştiren Büyükataman’ın en büyük yardımcısı ise 92 yaşındaki kayınpederi Ekrem Yurdacan.



"Babamızın merakı bize de sirayet etti"


At merakının çocukluktan başladığını söyleyen Büyükataman, "Rahmetli babam çok uzun seneler; ‘rahvan’ diye tabir ettiğimiz farklı bir ırk var, onu besledi. Babamızın merakı bize de sirayet etti. Üniversiteye gidene kadar evimizde at vardı. Bundan dolayı atla tanışıklığımız çok uzun yıllara dayalıdır. Üniversite sonrasında farklı ortamlarda farklı işlerle meşgul olmam sebebiyle çok fazla ata binmeye fırsatım olmamıştı. Bu merakımı fırsat buldukça Ankara’da ve burada gidermeye çalışıyorum" dedi.



"Rahvan atı yarışları çok zevkli ve iddialı yarışlardır"


Rahvan atlarından iddialı yarışlar yapıldığını kaydeden Büyükataman, "Belediyelerin ev sahipliğinde ve organizatörlüğünde yapılan düzenli rahvan at yarışları var. Çok zevkli ve iddialı yarışlardır. Çiftlik sahibi arkadaşlarımın çok sayıda atı var. Bindiğim atlar yarışlara katılan iddia sahibi arkadaşlarımın. Beş altı ay boyunca yarışlar yapılıyor. Arkadaşlarım hem kendileri biniyor hem de atları yetiştiriyor. Aynı zamanda son dönemde at merakının dikkat çekici ölçüde toplumda yaygınlaştığına şahit oluyorum. Bu hizmeti verebilecek tesisler de giderek yaygınlaşıyor" diye konuştu.



"Güvercin konusunda iddialıyım"


Güvercin konusunda çok iddialı olduğunun altını çizen Büyükataman, "Çocukluğumdan itibaren güvercin besliyorum. Beslediğimiz güvercinin ırkı ‘taklacı’ diye tabir ediliyor. Havada takla atıyor. Aslında Selçuklular zamanında beslenmiş ve ‘taklamakan’ diye ifade edilmiş kuş ırkıdır. Bursa, kuş ırkı bakımından önemli vilayetlerden bir tanesi. Bursa’ya has ‘Bursa oynar’, ‘kelebek’ ve ‘Selânik’ diye tabir edilen ırklar var. Bu kuş ırkları Osmanlı zamanında da saraylarda besleniyordu. 15 çift güvercinim var. Erkekleri ve dişileri ayrı tutuyorum. Sezonda yani Şubat veya Mart’ta denemeyi düşündüğümüz 3-4 çift kuşu birbirine eş yaparak onlardan yavru alıyoruz. Kuşlarımı Ankara semalarında uçuruyorum. Bursa’ya geldikçe ve fırsat buldukça bakıyorum. Yemleri, suları ve havalandırılmaları konusunda ilgilenmek gerekiyor. Bu sürede kayınpederim ilgileniyor. 20 yaşında güvercinim var. Irkı bozmamak için karıştırmıyoruz" dedi.



"Giderek İmamoğlu aleyhinde bir havanın oluşmaya başladığını gözlemliyorum"


MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerini de değerlendirdi. Büyükataman "İnanarak ifade ediyorum ki, Binali Yıldırım seçimi kazanacak. MHP olarak, Anadolu’nun muhtelif yerlerinde ve zamanlarında İstanbul’a yerleşmiş hemşehri gruplarına değmek, temas etmek, buluşmak ve seçimin önemini anlatmak için bir stratejiye dayalı çalışma başlattık. Ramazan nedeniyle iftar ve sahur programlarında hemşehrilerimizle buluşup kucaklaştık. Bayramdan sonra çok daha hareketli geçecek. Genel başkanımız da İstanbul’a çok daha sıkça gelip gidecek. Vatandaşın, 31 Mart’tan bugüne kadar yaşanan, İstanbul özelinde hadiseleri değerlendirdiğini ve konunun sıradan bir seçim olmaktan artık farklı bir mecraya geldiğine kanaat getirdiğini düşünüyorum. 31 Mart’taki özellikle sandığa gitmeyen seçmenin meseleye sahip çıkacağını gözlemliyoruz. Özellikle seçimlerin iptaliyle birlikte hiç üzerlerine vazife olmayan birtakım çevrelerin, küresel çetelerin bunu bahane ederek Türkiye’ye kafa tutan, aşağılayan, tahkir eden, küçük bir devletmişçesine talimat vermeye kalkan nezaketten uzak yaklaşımları, bu seçimin sıradan seçim olmaktan öte mana taşıdığını vatandaşımızın kavramasına vesile oldu. Bu şerden bir hayır sadır olacak. Bize seçimlerin iptali konusunda ahkâm kesenler kendi ülkelerine bakacaklar. Bu tarz dayatmaların özellikle İstanbul seçmeninde başta sandığa gitmeyen seçmende olmak üzere her vatandaş üzerinde ciddi bir şok etkisi oluşturduğu kanaatindeyim. Seçim yüksek katılımla ve ciddi bir farkla Cumhur İttifakı adayımız Binali Yıldırım seçimlerinden başarıyla çıkacak. Bu, Türkiye için hayati bir seçim hâlini aldı" dedi.



Büyükataman, sözlerini şöyle tamamladı: "Seçim iptal edildikten bir hafta sonra ‘Kazanılmış bir hak gasbedildi’ ve ‘İmamoğlu mağdur edildi’ gibi sosyal medyanın da çok düzenli ve maksatlı propagandasıyla vatandaş nezdinde İmamoğlu lehine bir iklim oluşmuştu. Yaşanan süreçteki gelişmeler ve hangi gerekçelerle bu seçimlerin yenilendiğine dair vatandaşa işin aslı nakledildikçe kanaatini gözden geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Başlangıçtaki bu algının kırıldığını ve milletin aklıselimle meseleyi değerlendirdiğini görüyorum. Giderek İmamoğlu aleyhinde bir havanın da oluşmaya başladığını gözlemliyorum".

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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