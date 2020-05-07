Siyasetin çamur hali... Yüzü kırmayan iftiracı Veli Ağbaba hala konuşuyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG için Türk askerine pusu kuran terörist Ceren Güneş'i TBMM'de ağırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın SİHA'ların mimarı olan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a attığı iftilar elinde patladı.

Bu duruma rağmen yüzü kızarmayan Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada T3 Vakfı’na 41 Trilyon liralık destek verildiği iftirasını yineledi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi reklamını yaptığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Veli Ağbaba, bakım onarım, tefrişat, ulaşım, reklam, yeme-içme, personel desteği vb. kalemlerde toplamda 41 Trilyon liralık harcama yapıldığı öne sürdü.

İşte 'çamur at izi kalsın' zihniyetinin artıklarından olan CHP'li Veli Ağbaba'nın o ifadeleri:

"İBB’nin T3 Vakfı ile imzaladığı protokolde 'İBB'nin YAPACAĞI İŞLER' başlığı altında; İBB'ye ait bir kısım taşınmazların vakıf kullanımına tahsis edileceği, Teknobüs olarak kullanılmak üzere iki adet İETT otobüsünün içi interaktif teknolojik araç gereçlerle donatılmış bir şekilde 'Teknoloji Otobüsü' olarak hazırlanacağı, Maltepe Şehir Parkı'nda 'Teknoloji Atolyeleri' olarak kullanılacak 400 metrekarelik eğitim merkezi inşa edileceği, Sarıyer'deki bir binanın 'Çocuk Üniversitesi ve Teknoloji Kampusü' olarak kullanılmak üzere bakım-onarım ve tadilat çalışmalarının yapılacağı, 'Teknoloji Atolyeleri' olarak kullanılacak 'DENEYAP Merkezlerinde' ve 'Çocuk Üniversitesi ve Teknoloji Kampusü'ndeki' eğitici (İK gideri), genel gider, sarf malzemeleri, ilk kurulum, teknolojik araç-gereç-ekipman, inşaat bakım-onarım ve tadilat giderlerinin karşılanacağı açıkça düzenlenmiştir. Bunun karşılığında vakıf getirip kendi logosunu koymuştur.

"41 Trilyon liralık harcama"

İBB’nin 2018 STK OKUL YURT Faaliyet Raporu’nda da bakım onarım, tefrişat, ulaşım, reklam, yeme-içme, personel desteği vb. kalemlerde toplamda 41 Trilyon liralık harcama yapıldığı belirtilmiştir. Bu raporun gerçekliği ve yapılan harcamalar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 16.9.2019 tarihli Teftiş Kurulu Raporu ile ortaya konulmuştur. Bu belgelerin tümü, Selçuk Bayraktar’ın açmış olduğu davaya kazandırılmış, tüm bunların sonunda kendisi ancak nakit para almadıkları savunmasına sığınabilmiş ve tanık dinletme talebinde bulunmuştur. Yargılama devam etmektedir."

Ağbaba saldırdı İmamoğlu reklam yaptı

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yapılan 3D maske üretimi ile övünen Ekrem İmamoğlu'na Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan da bir çağrı geldi. Haluk Bayraktar, İmamoğlu'nun Twitter paylaşımına "Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden T3 Vakfı’na partinizin vekili Veli Ağbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu, ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim" ifadeleri ile cevap verdi.

Selçuk Bayraktar kararını duyurdu

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dün akşam katıldığı bir televizyon programında İBB ile yapılan protokolü feshedeceklerini söyledi.