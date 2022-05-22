'Siyasetimizin dışarıdan idare edilmesine milletimiz asla izin vermez'

Bilindiği gibi aşure; her yıl Muharrem ayında yapılan, içinde çeşitli ve farklı unsurlar bulunan, karışık bir tatlı çeşididir. Bu açıdan millet ittifakına baktığımızda, tıpkı aşurede olduğu gibi farklı siyasi partilerin ve farklı görüşlerin olduğunu görüyoruz. Tek ortak noktaları Erdoğan düşmanlığıdır. Sayın Erdoğan’dan ne kötülük görmüşler acaba?

Bu ittifak içinde milliyetçi görünüp, millet düşmanlığı yapan, solcu görünüp HDP ile flört edenler, liberal ve muhafazakâr kanatta olduğu halde bu birbirine benzemezlerle ittifak içinde bir arada olmaya çalışanlar tam bir garabet sergiliyorlar. Bu benzemezler arasında asıl dikkati çeken Sayın Karamollaoğlu’dur. Çünkü “her kuş sürüsü ile beraber uçar” derler… Bir taraftan milli görüşçüyüm, “Erbakan’ıcıyım” diyeceksin, diğer yandan rahmetli hocamız Erbakan’a sağlığında yapmadığını bırakmayan din düşmanı CHP ile aynı potaya girip kanka olacaksın! Olacak şey mi bu? İnsanın sözü özüne uygun olmalı. Unutmayalım ki, sirke balı bozar. Bu konuda Mevlana der ki; kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; “bülbül güle, karga çöplüğe götürür”. Şurası bir gerçek ki, yerli ve milli siyaset her zaman kökü dışarıda olan akımlara galip gelir.

Fiskos masasının bir diğer figürü Meral ablamıza gelince, o da “milliyetçiyim, ülkücüyüm” diyor, ama gezi vandallığını savunup Kavala’nın yanında yer alıyor. Bu nasıl milliyetçilikse, aklımızla alay mı ediyorlar? İktidara gelmek için şeytanla ortak olmayı bile göze alan politikacılar asla muvaffak olamazlar. Dolayısıyla okyanus ötesinden dizayn edilen bu aşure ittifakından iktidar çıkmaz. Çünkü feraset sahibi milletimiz oynanan oyunları, kurulan kumpasları açık bir şekilde görmektedir. Bu konuda müteyakkız olmalıyız. Milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştığımızda, düşmanlarımızın tuzağına düşmüş oluruz. Bu durumda elde edilen başarılar bile yenilgi sayılır. Dolayısıyla kimlerle beraber olduğumuzu sorgulamalıyız. Kimlerle beraber olduğumuzu düşünürken guguk kuşu gibi olmayalım. Malumdur ki guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvasına bırakırmış. Yumurtadan çıkan guguk kuşu diğer yumurtaları atıp o yuvaya sahip çıkarmış. Böylece haksız yere yuvayı sahiplenirmiş. Kimlerle muhatap olduğumuzu bilelim ki, tarlamızı başkaları sürmesin.

Parlamenter sistem söylemine gelince; yıllarca yaşanmış, denenmiş ve sonunda milletimiz tarafından bu sistem tarihin çöplüğüne atılmıştır. Eski sistemin uygulandığı 50 yıl içinde yaşadığımız kaos, kargaşa, yokluk ve patinaj dönemini unutmadık. O dönemde koalisyon hükümetlerinin ömrü 6 ay veya bilemediniz bir seneyi geçmiyordu. Habire seçim üstüne seçim yapılıyordu. Siyasi istikrar olmadığı için cumhurbaşkanı seçemiyorduk. Bu durum darbelere gerekçe oluyordu. Başkanlık sistemimize gelince; son 20 yıl içinde gerçekleştirilen kalkınma hamlelerimiz ülkemizi küresel çapta belirleyici güç haline getirmiştir. Bu gelişmemizi çekemeyen haçlı batının (şeytani irade, üst aklın) baronları Türkiyemizin önünü kesmek için eski sisteme ve o karanlık günlere bizleri sürüklemek istiyorlar ama, bunu inşallah başaramayacaklar. Yeter ki necip milletimiz bu şer güçlerin oyunlarına, tezgahlarına düşmesin. Son yıllarda seküler sol kesimin “her şey güzel olacak” sloganı boşa çıktı. Hani ne güzel oldu ki? (…) Aslında kendilerine göre güzel oldu. Şöyle ki; konserler, şölenler, yiyip içip eğleniyorlar. Vur patlasın, çal oynasın. CHP’nin bu içi boş ve tutarsız vaatlerine bu millet inanmaz, prim vermez. Bunların tek icraatları heykel yapmaktır.

Özetlemek gerekirse; ABD güdümlü stratejiler ile ülkemizi içimizdeki Truva atları ile birlikte yönetmeye kalkışanlar başarılı olamayacaktır. Çünkü ülkemiz milli iradenin belirlediği kadrolar tarafından yönetilir. Siyasetimizin dışarıdan idare edilmesine milletimiz asla izin vermez. Bu böyle biline… Vesselam.