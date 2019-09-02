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Siyasete güven zedelemesi gerçekleşiyor

Gazetemiz okurlarından Ali Lale, "Siyasete güven zedelemesi gerçekleşiyor" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:03
Siyasete güven zedelemesi gerçekleşiyor

Ali Lale

Yoğurdun kaymağı bozulursa yoğurt da kendiliğinden bozulur. Yoğurdu atmak zorunda kalırsınız. Yeni bir yoğurt kovasını alırsınız getirir ihtiyacınızı karşılarsınız. Toplumun kaymağı diyebileceğimiz, siyaset ve kanaat önderleri gibi bu kesim bozulursa toplumun hali nice olur. “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nde çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum, hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız.”

İnsan ilk etapta böyle bir söylemi duyduğunda ister istemez insanın hoşuna gidiyor değil mi? Rekabetin oluşması için her şeyin alternatifi olduğu gibi siyasetin de alternatifi olması güzel bir olaydır. Halkın ümitle ve heyecanla takip ettiği bu söylem sahibini hedefine ulaştırır.

Ancak fazla bir zaman geçmeden söylediklerini birer birer yuttular. Yani “dün dündür, bugün bugündür”, siyaset anlayışımız yine geri mi döndü? Bu çok tehlikelidir. Toplumun siyasete, adalete, demokrasiye buna benzer kavramlara güveni kalmazsa toplum anarşiye doğru gidiyor demektir.

Adli bir vakada siz adalete güvenmezseniz, ne yaparsınız? Sorunu kendin halletmek isteyeceksin bu durum da toplumu anarşiye sürükleyecektir. Güçlü olan haklı olur.

Güçsüz de; haklı olsa bile haksız konumuna düşer. Dünkü siyaset böyleydi. Bugün de buna doğru yol mu alıyoruz?

Toplumda eskiden yeni parti hareketi kurma aşaması olunca; toplumda bir kıpırdama, yeni ümitler, yeni heyecanlar oluşuyordu. Dört aydan fazladır. Yeni bir parti kuruluyor diye haberler duyuyoruz.

Ağaçtan yaprakların kıpırdamadığı bir gün gibi toplumda bunun bir karşılığını bulamıyoruz. Ne bir kıpırdama ne bir heyecan ve ne de bir beklenti var.

Neden çünkü toplum siyasete ve siyasi hareketlere karşı güven zedelemesi yaşıyor. Güvensizlik topluma yapılan en büyük bir kötülüktür.

Güveni yeniden temin etmek acaba bir siyaset hareketin ömrü yetecek mi? Toplum içinde dolaşımı olan kavramların içini boşaltıldığımız gibi İslam’dan ve kültürden değerlerimizi de önemsemez olduk. Bu yüzden bozulan bir toplumun yol haritasını takip ediyoruz.

Toplumun yeniden siyasete ısınması ve güvenmesi için siyasetçilerin söylemleriyle uygulamaları arasında uçurumun kapanması lazımdır. Yoksa parti kapanmış yeni bir parti açmış hiç kimsenin umurunda olmayacaktır.

Bu da bir toplumun bozulmasına sebebiyet veren bir yol haritasıdır.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:03
  1. İstanbul
  2. Ali Lale
  3. Yoğurdun kaymağı
  4. yeni parti hareketi kurma

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