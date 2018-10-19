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Siyasete dönen İbrahim Uygurların sorunlarını konuşacak

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi lideri İbrahim, gelecek hafta Çin'e yapacağı ziyarette, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki sorunları gündeme getirecek.

19 Ekim 2018 Cuma 17:29
Siyasete dönen İbrahim Uygurların sorunlarını konuşacak

Malezya'da, geçen hafta düzenlenen ara seçimlerde milletvekili seçilerek siyasete dönen Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, gelecek hafta Çin'e yapacağı ziyarette, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara yönelik "etnik ve dini ayrımcılık" iddialarını gündeme getireceğini söyledi.

Japon Nikkie Asian Review gazetesine röportaj veren Enver, Malezya ve bölgedeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Enver, gelecek hafta Çin'in başkenti Pekin'e yapacağı ziyarette, Çin Komünist Partisi liderleriyle görüşeceğini, ardından Renmin Üniversitesinde konferans vereceğini belirtti.

Çinli liderlerle yapacağı görüşmenin ana konusunun, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler olacağını vurgulayan Enver, aynı zamanda ülkedeki Uygurların mevcut durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alacağını ifade etti.

"Tavrımız şiddete göz yummamaktır"

Enver, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda ‘‘kendisinin ve hükümetinin açık’’ görüşlü olduğuna yönelik açıklaması hakkında da, "Avustralya'nın neden Trump'ın rağbet görmeyen taleplerine boyun eğmek zorunda olduğunu anlayamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yaşadığı baskı ve ayrımcılığa da değinen Enver, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğini bu konuda sesini daha yüksek çıkarmaya davet etti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:29
  1. Çin
  2. Enver İbrahim
  3. Maleya
  4. Uygur

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