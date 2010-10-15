Siyasetçi misinmodacı mı?

“ÖZGÜRLÜK TEMENNİYLE DEĞİL, İRADEYLE OLUR”



Kılıçdaroğlu’nun mahcup bir ifadeyle de olsa özgürlükler ve insan hakları konusuna değindiğini belirten Aksu, “Öyle anlaşılıyor ki partisi içerisinde henüz kendisi yeterince özgür değil. Partisindeki statükonun varlığı onu özgürlükler ve insan hakları konusunda neredeyse fısıltıyla konuşur hale getirdi. Özgürlük temenniyle değil, iradeyle olur. Kısık sesle değil, gür sesle ifade edilir. Muğlak değil, net konuşulur” dedi. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusundaki yaklaşımını da eleştiren Aksu, “Kendi partisi içindeki statükoyu ve zorlukları aşamayan bir yönetim, Türkiye’deki statükoyu, zorlukları nasıl aşacak?” diye sordu.



“KIZLARIMIZIN HAKKINI KORUMAK NİÇİN SOSYAL DEMOKRASİNİN KAPSAMA ALANINA GİREMİYOR?



Aksu, şöyle devam etti: “Özgürlüklerin beşiği olması gereken üniversiteleri, yasakların merkezi haline getirmenin kime ne yararı vardır? İnsan hakları, özgürlükler sorunu sosyal demokrasiyi ilgilendirmiyorsa kimi ilgilendiriyor? Nasıl olur da bir sosyal parti, insan haklarını çok temel bir mesele olarak önüne koymaz ve bu konuda çalışmaz? Bunu anlamak mümkün değildir. İnançlarından, kıyafet tercihlerinden dolayı ayrımcılığa uğrayan kızlarımızın hakkını korumak niçin sosyal demokrasinin kapsama alanına bir türlü giremiyor? İnsanları tercihlerine veya inançlarına göre tasnif etmek, hangi batılı ülkenin sosyal demokratlarında var”



“PART-TİME DEMOKRASİ OLMAZ”



İşine geldiği zaman özgürlükçü, işine geldiği zaman yasakçı olunamayacağını kaydeden Aksu, “Demokratlık part-time yapılacak iş değildir. CHP’den ilkelerine ve sosyal demokrasinin evrensel değerlerine uygun hareket etmesini beklemek herkes gibi bizim de hakkımızdır” diye konuştu.



BEDELLİ ASKERLİK SPEKÜLASYON



Konuşmasında terör konusuna da değinen ve eylemsizlik kararına rağmen Tunceli’de 2 askerimizi şehit eden terör örgütüne sert çıkan Aksu, “Bunların samimiyetini, bu konudaki dürüstlüklerini kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Bizim terörle mücadele konusundaki çalışmalarımız ve azmimiz sürüyor” dedi. Aksu, bedelli askerlikle ilgili bir soruyu ise, “Sayın Başbakanımız da açıkladı. Henüz bu konuda önümüze gelmiş hiçbir şey yok. Sadece basında yer alan spekülasyonlar var” şeklinde cevapladı. Teröristlere genel af ile ilgili bir başka soruya ise Aksu; “Bizim affa karşı olan tutumumuzu biliyorsunuz. Şu anda gündemde bir af yok” cevabını verdi.