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Siyaset defteri kapatılmaz

Gazetemiz okurlarından Alaettin Köksal, "Siyaset defteri kapatılmaz" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:39
Siyaset defteri kapatılmaz

Alaettin Köksal

Siyaset insanla birlikte var olan önemli bir ibadettir. Farz olan diğer ibadetlerden farklı bir yanı vardır.  Siyaset ibadeti bazı kereler cenaze namazı gibi farz-i kifaye, bazı kereler, oruç, namaz, zekât gibi farz-i ayın olur. Farz-i kifaye olan cenaze namazını hiçbir Müslüman yerine getirmezse, böyle bir durumda cenaze namazı tüm Müslümanların üzerinde farz-ı ayın olur.

Farz-ı kifaye olan siyaset ibadetini bir kısım insanlar yerine getirirse, diğer insanlar, farz-ı kifaye olan bu ibadetin sorumluluğundan kurtulmuş olur. Siyaset ibadeti de, doğru ve yeterli bir şekilde yerine getiriliyorsa, diğer insanlar bu sorumluluğundan kurtulmuş olurlar, bu ibadetin doğru bir şekilde yerine getirilmemesi halinde, tüm Müslümanların üzerine farz-ı ayın olmuş olur.

Meseleye böyle bakabilen Müslümanların hiçbiri siyasetle ilgilenmiyorum diyemez. Siyasetle ilgilenmeyenler, sevmedikleri veya kabul etmedikleri insanların yönetimine itiraz etme hakları olmaz. Unutmayalım ki, Müslümanlar vesayetçilerin yönetimi altında yönetilen bir karakter değildir. Siyaset kurumu, yönetmek, sevk etmek, idare etmek, emniyeti sağlamak, ahlakı muhafaza etmek, düzeni korumak gibi görevleri yerine getirmek için yapılması gereken çok önemli bir ibadettir. Siyasetin özünde adaletle güç kullanma unsuru vardır. Bu gücü ülkeyi her türlü tehlikelerden korumanın yanında milletin huzur ve refahını sağlamak için kullanır. Gerçek olan siyasetin bir yüzünde muktedir olma gücü varken,  diğer yüzünde adalet ve merhamete dayalı uzlaşma gücü vardır.

Siyaset insan hayatıyla başlar insan hayatıyla sona eren bir ibadet olduğu için siyaset defteri istenildiği zaman açılan, istenildiği zaman kapatılan bir hatıra defteri değildir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:39
  1. Alaettin Köksal
  2. Siyaset
  3. Siyaset ibadeti
  4. farz-i kifaye
  5. oruç
  6. namaz
  7. zekât
  8. farz-i ayın
  9. cenaze namazı
  10. Müslüman
  11. Siyaset kurumu
  12. vesayetçiler
  13. siyaset defteri

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