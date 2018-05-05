Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı için 'kavgacı olmayan, ekonomiden anlayan ve başarı öyküsü olan' betimlemesi, Muharrem İnce'nin adaylığıyla çöktü.

‘İFTİRA ATMANIN DANİSKASINI YAPARIM’

CHP sıralarında partisini en sert şekilde eleştiren neredeyse tek milletvekili olan Muharrem İnce, söylemleriyle ‘kavgacı olmayan’ profilinden çok uzak. İnce, cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığı salonda, “Meydanlarda ekonomi, dış politika, tarım, eğitim konuşacaklarını aktaran İnce, “Ama ‘Bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz, iftira atacağız, seni suçlayacağız...’ Karalama kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım, daniskasını” diyerek bu imajını doğrulamış oldu. Yine Kılıçdaroğlu'nun 'başarı öyküsü olan' bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı göstereceklerine ilişkin açıklaması, Muharrem İnce'yle uyuşmuyor. 16 yıldır CHP'de milletvekilliği görevini yürüten İnce'nin, siyasi tek başarısı CHP Grup Başkan vekilliği görevi.

ÇATLAK, İNCE'Yİ GETİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Erdoğan'ı en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" ifadesiyle büyük merak uyandıran CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, bekleneni karşılamadı. İnce'nin mecburiyetten aday gösterildiği belirtiliyor. Bu adaylıkta, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin uzlaşmasında çatlak yaşanmasının etkili olduğu belirtiliyor.

ÇATI İSMİ KABUL ETTİREMEDİ

AK Parti, MHP, BBP ittifakına karşı 4'lü bloğun 24 Haziran milletvekilleri seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye edebilme girişimiyle başlayan uzlaşma girişimleri, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle tamamlanamamıştı. 3 Mayıs tarihinde açıklanması beklenen uzlaşma zemini, Cumartesi gününe ertelenmişti. Öte yandan mason localarının cumhurbaşkanlığı adayı için isim dayattığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözkonusu ismi partisine kabul ettiremediği belirtiliyor. (yenişafak)