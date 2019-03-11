0553 313 94 23

"Siyasal iktidarın hesap vermesi gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "2008 ve 2009'da küresel krizin Türkiye'yi derinden vurmasının nedeni AK Parti'nin politikasızlığıydı. Bugün benzer bir küresel kriz olmamasına karşın ekonomisi 2018'in sonunda en çok daralan ülkelerden olan Türkiye'de siyasal iktidarın hesap vermesi gerekiyor"- "Yaşadığımız bu kriz önceki krizler gibi 'V tipi' yani dibe çöküp hızla yükselme şeklinde de olmayacak. Çünkü bu kez hasar daha çok reel sektöre gitti"

11 Mart 2019 Pazartesi 16:08
"Siyasal iktidarın hesap vermesi gerekiyor"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "2008 ve 2009'da küresel krizin Türkiye'yi derinden vurmasının nedeni AK Parti'nin politikasızlığıydı. Bugün benzer bir küresel kriz olmamasına karşın ekonomisi 2018'in sonunda en çok daralan ülkelerden olan Türkiye'de siyasal iktidarın hesap vermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) geçen yılın tümü ve 2018'in ekim-aralık ayları arasındaki döneme ilişkin yayımlanan verilere göre, Türkiye'nin bir ekonomik bir durgunluğa girdiğini belirten Erdoğdu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla Türkiye ekonomisinin yüksek işsizlik, enflasyon ve ekonomik küçülmeyle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Erdoğdu, AK Parti hükümetlerinde ülkenin üretim değil hizmet sektörü ağırlıklı bir büyüme modelini tercih ettiğini, tüm verilerin büyümenin eksilerde olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 daraldığını aktaran Erdoğdu, "Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler, ekonominin 2018'in 3'üncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 daraldığını, 4'üncü çeyrekte ise yine bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 daralma yaşandığını gösteriyor. Gayrisafi sabit sermaye oluşumunda yüzde 13 oranında azalma gerçekleşti. Bu kalem altında makine teçhizat yatırımı bir önceki yılın aynı dönemine göre dörtte bir oranında azaldı." bilgisini paylaştı.

Erdoğdu, kişi başı gelirin 2007 seviyesine inerek 9 bin 632 dolar seviyesine düştüğüne, bu durumun vatandaşın 2008'den daha fakirleşmesi anlamına geldiğine işaret ederek, "Yani son 10 yıl lafla geçti. Oluşturmaya çalıştıkları sahte gündemler, ekonomideki bu tablo konuşulmasın diye. 'Beka sorunu', 'ezan' tartışması gibi ortaya attıkları yalan ve iftiralar, tüm bu kara tabloyu gizlemek için. Üstelik yaşadığımız bu kriz önceki krizler gibi 'V tipi' yani dibe çöküp hızla yükselme şeklinde de olmayacak. Çünkü bu kez hasar daha çok reel sektöre gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının yerinde saydığını ve daralmayı telafi edemediğini savunan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Bu veriler Türkiye ekonomisinin derin bir krizden geçmekte olduğunu gösteriyor. 2008 ve 2009'da küresel krizin Türkiye'yi derinden vurmasının nedeni AK Parti'nin politikasızlığıydı. Bugün benzer bir küresel kriz olmamasına karşın ekonomisi 2018'in sonunda en çok daralan ülkelerden olan Türkiye'de siyasal iktidarın hesap vermesi gerekiyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:08
  1. büyüme rakamları
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozbey, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’ni imzaladı
    1. Bozbey, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı..
    2. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
    3. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    5. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    6. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    7. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    8. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    9. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    10. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    11. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    12. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    13. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
    14. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
    15. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
    16. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    17. Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını..
    18. Aç kalan tilki, balıkla beslendi
    19. Adana’da şubat ayında 2 bin 27 araç..
    20. Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
    21. Denizli Basket ligin bitimine 2 hafta..
    22. Terör örgütünden kaçan şahıs güvenlik..
    23. Orta gerilim trafo tesisleri..
    24. Diyanet-Sen Uşak Şubesi: “Ezana..
    25. Terör örgütünde çözülmeler devam..
    26. Denizli'de saman yüklü kamyon yandı
    27. Bakan Koca’dan katılım payı açıklaması
    28. Vali Günaydın: Kapuzbaşı Gerçekten..
    29. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti..
    30. Bir zamanlar fırtına estiriyorlardı!..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...