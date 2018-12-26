0553 313 94 23

Siyam ikizlerine doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ve 18 yaşına giren siyam ikizlerine belediye ekipleri doğum günü sürprizi yaptı

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:36
Siyam ikizlerine doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizlerine belediye ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

İlçeye bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde ikamet eden Hatice ve Yunus Tanrıkulu çiftinin çocukları Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun 18 yaşına girmesinin ardından Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve ekipler aileyi evinde ziyaret etti.

Kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, Belediye Başkanı Osman Okumuş'un kendilerini hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

Doğum günlerinin hatırlanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Tanrıkulu kardeşler, "Allah razı olsun. Osman Okumuş başkanımız ve Başkan Yardımcımız Ramazan Bozdoğan ve belediye ekipleri, bizi o kadar mutlu ettiniz ki duygularımızı ifade edemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ise "Kendilerine hayırlı yaşlar diliyorum. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyoruz. Türkoğlu Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman kendilerinin yanındayız. İyi ki doğdunuz Ayşe ve Sema." diye konuştu.

Belediye ekipleri, kız kardeşlere doğum günü nedeniyle çeşitli hediyeler verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:36
  1. Doğum günü
  2. Kahramanmaraş
  3. siyam ikizleri
  4. Türkoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa 200 askerle Türkiye'ye medyan okuyor!
    1. Fransa 200 askerle Türkiye'ye medyan..
    2. SGK 5. Olağan Genel Kurulu
    3. Paletli ambulanslar acil hastalar için..
    4. Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz..
    5. Darbe sanığı astsubaydan "sabaha kadar..
    6. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    7. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    8. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    9. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    10. Polonya'da yangın: 6 ölü
    11. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    12. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    13. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    14. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    15. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    16. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    17. Susam 155 yıllık taş değirmende tahine..
    18. Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
    19. KODAKAP ile kırsaldaki yapılaşma..
    20. İstanbul'da 'Genç Sada Kur’an-ı Kerimi..
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde