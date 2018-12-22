THY- Euroleague
0553 313 94 23

Siyala-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala:- "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönmesi, yarım kalan projelerini tamamlaması ve Libya'nın yeniden imarında rol almaları konularını ele aldık"

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:27
Siyala-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

TRABLUS/ANKARA (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesine ilişkin, "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönmesi, yarım kalan projelerini tamamlaması ve Libya'nın yeniden imarında rol almaları konularını ele aldık." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Siyala, burada yaptığı konuşmada, görüşmenin, Libya ve Türk halkını ilgilendiren önemli konuların konuşulması ve Libya'da gerek siyasi gerek güvenlik alanındaki gelişmelerinin Çavuşoğlu'na aktarılması noktasında önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki önemli konuları ele aldıklarını dile getiren Siyala, Türkiye'nin Libya'ya desteğini sürdüreceğini vurguladı. Siyala, "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönmesi, yarım kalan projelerini tamamlaması ve Libya'nın yeniden imarında rol almaları konularını ele aldık." ifadesini kullandı.

Siyala, Tunus limanında içinde silah olduğu iddia edilen gemiye ilişkin başsavcılığın soruşturma başlattığını ve bugünkü görüşmelerde elde edilen bilgileri Türkiye ile karşılıklı olarak paylaşma ve ortak soruşturmanın yapılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:27
  1. Çavuşoğlu
  2. Libya
  3. Türk şirketleri
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    1. Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    2. Kayakseverleri sis bile engelleyemedi
    3. AK Partili Savaş açıkladı: Kabul edildi
    4. Hollanda'da sarı yelekliler hükümeti..
    5. GÜNCELLEME 2- Fransa'da sarı..
    6. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    7. Maçın ardından
    8. Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu!..
    9. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    10. Sudan'da muhaliflere gözaltı
    11. Selman'ı şoke eden ölüm! Hayatını..
    12. Sahte engelli raporu operasyonu! 25..
    13. İspanya'da yaşlı bakımevine piyangodan..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Asfalt silindirinin altında kalan kişi..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği..
    17. "Libyalıların öncülük ettiği siyasi..
    18. Beyaz Saray'dan küstah imza kampanyası!
    19. Siyala-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    20. Türkiye'den Somali'deki terör..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti