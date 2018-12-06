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"Siyahi Medeniyetler Müzesi" tanıtımından 52 yıl sonra açıldı

Senegal'in başkenti Dakar'da açılan Siyahi Medeniyetler Müzesinde "Afrika Medeniyetleri" temalı ve Afrika medeniyetinin Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar olan eserler yer alıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 20:36
"Siyahi Medeniyetler Müzesi" tanıtımından 52 yıl sonra açıldı

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'da yapımı uzun yıllar süren Siyahi Medeniyetler Müzesi açıldı.

Müzede, 24 bin metrekarelik alanda "Afrika Medeniyetleri" temalı ve Afrika medeniyetinin Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar olan dönemde bilim ve teknoloji alanına sunduğu katkıları gösteren eserler sergileniyor.

Tanıtımı Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor döneminde 1966'da yapılan, temeli 3. Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade zamanında atılan, Çin'in 35 milyon dolarlık desteğiyle inşası bu yıl tamamlanan Siyah Medeniyetler Müzesi'nin açılışı ise Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından yapıldı.

Müze 14 bin metrekare alana inşa edildi.

Afrika medeniyetine ait başta tıp, matematik ve edebiyat alanlarına ait buluş ve eserlerin sergilendiği müze, 18 bin tarihi eserin yer alabileceği şekilde tasarlandı. Müzede sergilenen eserlere ait Fransızca bilgilerin yanı sıra Çince tercümesi de yer aldı.

Öte yandan müzede ilk aşamada Mali, Burkina Faso, Küba ve Haitili sanatçılara ait çağdaş eserler de sergilenecek.

Müzenin mimari yapısı güney Senegal'e özgü evlerden esinlenerek daire şeklinde tasarlandı.

- Senegal çalınan tarihi eserlerini Fransa'dan istemişti

Senegal hükümeti, sömürge döneminde ülkeden çalınan ve Fransa müzelerinde bulunan tüm tarihi eserlerinin iadesini talep etmişti.

Senegal Kültür Bakanı Abdou Latif Coulibaly, Fransa'da Senegal'e ait eserlerin iadesi için Fransız yönetimiyle kısa zamanda görüşmelere başlayacaklarını belirtmişti.

Sömürge döneminde Afrika'dan çalınan birçok tarihi eser Fransız müzelerinde sergileniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:36
  1. açılış
  2. Afrika
  3. Dakar
  4. Siyah Medeniyetler Müzesi
  5. tarihi eser

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