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Siyah takım elbiseyle gömülmek istediğini söylemişti... Caiz mi diye araştırmış

Şarkıcı Ferhat Göçer, 'siyah takım elbisemle gömülmek istiyorum' sözleri üzerine kendisine cevap veren din görevlilerini dinleyerek kararından vazgeçti.

19 Ağustos 2018 Pazar 22:22
Siyah takım elbiseyle gömülmek istediğini söylemişti... Caiz mi diye araştırmış

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, bir gazeteye verdiği mülakatta siyah takım elbise sevdiğini belirterek, 'Dinen caizse beni öldükten sonra siyah takımımla gömün' demişti. Göçer'in sözlerinin ardından din adamlarının cevabı gecikmedi. Göçer'in siyah takım elbise ile gömülme isteğinin caiz olmadığını belirten din görevlilerinin bu cevabı üzerine ünlü şarkıcı kararından vazgeçti. 

Göçer, bir gazeteye verdiği söyleşisinde, Dean Martin ve Frank Sinatra hayranı olduğu söyleyerek, takım elbise ile gömülmek istediğini belirtmişti.

CAİZ OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMIŞ

Ünlü şarklıcı Göçer, Habertük'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre çok sevdiği siyah takım elbisesiyle gömülme konusunu araştırmış. Göçer, din adamlarından 'caiz değil' cevabını alınca düşüncesinden vazgeçti.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 22:22
  1. Ferhat Göçer

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Titanic deki mizikacilar gibi sen mikrofonun ve elbiseble git, orda taniyacaklar ve yine önde sahneye alacaklardir. Zavalli!
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