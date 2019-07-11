Sivrisinekle mücadele sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi başta sivrisinek olmak üzere, vektör mücadelesini 15 ilçede sürdürmeye devam ediyor. Pozantı’da gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında larva ve uçkun mücadelesi yapılıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatı doğrultusunda, öz kaynaklarıyla yeniden yapılanan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı vektörle mücadele filosu ve ekipleri, tüm olumsuzluklara rağmen Adanalıyı haşereden ve sivrisinekten korumak için çalışıyor.

Pozantı’da vektörle mücadele

Pozantı’dan Karataş’a, merkez ilçelerden yaylalara kadar kentin bir çok yerinde sivrisinek, karasinek ve haşereyle mücadeleyi sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Pozantı’da vektörle mücadele etmeye devam ediyor.