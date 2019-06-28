0553 313 94 23

Sivrisinekle mücadele konusunda eğitim verildi

.

28 Haziran 2019 Cuma 16:01
Sivrisinekle mücadele konusunda eğitim verildi

Karabük Belediyesi ev sahipliğinde, belediyeciliğin önemli çalışma konularından biri olan vektörlerle mücadele kapsamında, sivrisinekler ile bulaşan hastalıklar, doğa ve çevre ile dost bakteri kökenli


biyolojik larvasitlerle sivrisinek mücadelesi konusunda kapsamlı bir eğitim düzenledi.


Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikâh ve Konferans Salonunda İstanbul’dan gelen biyologlar tarafından verilen eğitime Karabük Belediyesi’nin yanı sıra Karabük İl Tarım Müdürlüğü, Bolu, Bartın ve Kastamonu belediyelerinin vektörlerle mücadele ekipleri de katıldı.


Eğitimde havaya ya da suya atılan kimyasalların insanlara, çevreye, hayvanlara ve diğer faydalı canlılara zarar verdiği için sivrisinek mücadelesinde tercih edilmemeleri gerektiği ifade edildi. Karabük Belediyesi’nin uzun yıllardır Simulium türü sineklere karşı izlediği bakteri kökenli biyolojik larvasitler ile mücadele yönteminin, sivrisinek kontrol programında kullanılması ve diğer belediyelere de örnek teşkil etmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.


Bakteri kökenli biyolojik larvasitler ile gerçekleştirilen sivrisinek mücadelesinin insan sağlığı ve çevre ile dost uygulamalara imkân tanırken sivrisinek problemini kontrol altına almak için de en etkili yöntemlerden biri olduğu belirtildi.


Eğitim katılımcılara verilen sertifikanın ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı
    1. Türkiye’de ilk kez halk oyunları..
    2. Minik kalplerin saçları umut oldu
    3. Mississippi taşkınlarının hasar..
    4. Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na..
    5. Kızıl Kaplan otu koruma altında
    6. Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki..
    7. Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası..
    8. Toroslar Belediyesi, vatandaşa..
    9. Başsavcı İlhanoğlu’ndan TTSO’ya veda..
    10. Siirt’te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
    11. Sultan I. Murad Han savaş meydanını..
    12. Edirne'de 525 düzensiz göçmen..
    13. Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı..
    14. İDO'dan büyük adım! Yeni seferler..
    15. Siirt'te yaralı kartal tedavi altına..
    16. Bakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle..
    17. Eski karısını barışmadığı için öldürmüş
    18. İzmir'de taklit ürün operasyonu
    19. TMMOB’dan "sel" açıklaması
    20. Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması..
    21. Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam..
    22. Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı..
    23. Samsun merkezli change operasyonuna 9..
    24. Doğu Karadeniz için yağış uyarısı
    25. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve..
    26. Hosting hizmeti alacaklar dikkat
    27. Harput’ta otopark sorunu çözüldü
    28. Osmaniye merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    29. Kartepeli karatecilerde hedef..
    30. Millet buluşması’nın ilki köseler..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı