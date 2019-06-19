Sivrihisar’da kültürlerin buluşması

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek Uluslararası Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde 7 farklı ülkeden, farklı kültür ve medeniyetlerin buluşması gerçekleşecek.

Polonya, Şili, Slovakya, Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC ve Türkiye’den binlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak olan Sivrihisar Belediyesi farklı kültürleri bir araya getirecek. Sivrihisar’ın kendine öz kültürü ve medeniyetleri ile birlikte farklı ülkelerden katılım sağlayacakların kültür ve medeniyetlerinin buluşacağı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili olarak Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Farklı kültür ve medeniyetten bir çok insan Sivrihisar’ımıza gelecek. İlçemizde düzenleyeceğimiz festival ile Sivrihisar’ımızın güzel bir tanıtımını yapmış olacağız. Etkinliğe katılmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz Sivrihisar’daki esnafımıza kazanç sağlayacak ve bu festival ile birlikte Sivrihisar esnafı kazanacak. Sivrihisar medeniyetlerin buluşma noktası olacak. Nasreddin Hocamızı anmak ve Sivrihisar kültürüne ve Nasreddin Hocaya dair her şeyi öğrenmek adına herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.