Sivrihisar’da açık hava sinemaları başladı

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema geceleri başladı.

İlk gösterimini Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmi ile yapan Sivrihisar Belediyesi unutulmaz bir geceye imza attı. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği gecede yıldızların altında keyifli bir sinema keyfi yapma fırsatı bulan vatandaşlar böylesine güzel bir etkinliğe imza attığı için Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye teşekkür ettiler. Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmi ile ilk gösterimini gerçekleştiren Sivrihisar Belediyesi ayrıca açık hava sinema alanını dolduran vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ikramında da bulundu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Vatandaşlarımızla birlikte eski nostalji günlerini yaşayarak açık hava sinemalarında buluştuk. Keyifli bir ortamda geçen gecede vatandaşlarımızın ilgisinin yüksek olması da bizleri memnun etti” dedi.

Sivrihisar Belediyesi Açık Hava Sinema Geceleri 8 Ağustos günü Vizontele filmi ile devam edecek.