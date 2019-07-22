Sivrihisar otobüs esnafından Başkan Yüzügüllü’ye ‘plaket’

Sivrihisar’da yolcu taşımacılığı hizmetine gelen yoğun talepten memnunluk duyan otobüs taşımacılığı esnafı, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye ‘plaket’ takdim etti.

Sivrihisar Belediyesi‘nin yakın zamanda gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Sivrihisar Nasrettin Hoca Festivali’ münasebetiyle; Sivrihisar’da yolcu taşımacılığı hizmetine gelen yoğun talepten esnaf büyük memnuniyet duydu. Sivrihisar Otobüs Taşımacılığı esnafı, bu memnuniyetini Başkan Yüzügüllü’ye bir ‘plaket’ takdim ederek ifade etti.

Sivrihisar’daki otobüsçüler adına konuşan Selahattin Büyükkıdan; Sivrihisar ilçesine yapılan taşımacılık faaliyetlerinin, festivalle birlikte yoğun talep gördüğünü, Sivrihisar Belediyesi‘nin Sivrihisar ekonomisine katkı sağlayan projelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de, Sivrihisar ilçesinin ilçeler arasında tarih ve kültür arasında zenginlikleriyle farklılaştığını, belediye olarak bu farkındalıkla çalıştıklarını belirtti. Yüzügüllü, belediyenin asli görevleri yanında, içinde yaşayan toplumun sosyal, ekonomik kalkınmasını da bir vazife olarak gördüğünü dile getirdi.