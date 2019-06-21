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Sivrihisar Nasreddin Hoca Şenlikleri için geri sayım başladı

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali öncesinde belediye ekipleri yoğun bir tempo içerisinde festival hazırlıklarını sürdürüyor.

21 Haziran 2019 Cuma 13:04
Sivrihisar Nasreddin Hoca Şenlikleri için geri sayım başladı

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali öncesinde belediye ekipleri yoğun bir tempo içerisinde festival hazırlıklarını sürdürüyor.


Nasreddin Hoca’nın doğup büyüdüğü Sivrihisar’ın Nasreddin Hoca Mahallesi (Hortu Köyünde) bulunan evinde hummalı bir çalışma yürüten Sivrihisar Belediyesi ekipleri yerli ve yabancı turistlerin güzel bir ortamda tarihi ve kültürel alanlarda karşılaşmalarını sağlamak için hazırlıklara devam ediyor.


Nasreddin Hoca’nın doğup büyüğü Nasreddin Hoca Mahallesindeki ev, festival boyunca yerli ve yabancı turistlere açık olacak. 28 - 30 Haziran tarihleri arasında Sivrihisar’da yapılacak olan Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali öncesinde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de “Sivrihisarımıza gelecek olan binlerce vatandaşımıza daha iyi hizmet edebilmek ve onları en iyi şekilde ağırlamak adına çalışmalarımız devam ediyor. 28, 29, 30 Haziran tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivaline herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:04
  1. kültür
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