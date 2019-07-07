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Sivrihisar Hava Yarışları 2019

- Eskişehir'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte 31 pilot, 4 kategoride birinci olabilmek için yarıştı

07 Temmuz 2019 Pazar 20:00
Sivrihisar Hava Yarışları 2019


ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği tamamlandı.

Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki yarışlara katılan 31 pilot, belirlenen 4 kategoride "en hızlı" olabilmek için mücadele verdi.

"Rotax Motor ile Güçlendirilmiş Gyrocopter" kategorisinde Serkan Özcezarlı, "LSA/ULM Sabit Kanat-Sabit İniş Takımlı" kategorisinde Süleyman Doğan, "LSA/ULM Sabit Kanat-İçeriye Alınabilir İniş Takımlı" kategorisinde Erkan Hoş ve "200 HP Altında Motor Gücüne Sahip Diğer Uçaklar" kategorisinde de Şadi Keskin birinci oldu.

Öte yandan, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla, ülkenin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk ise İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış "P-51D Mustang" avcı uçağıyla gösteri uçuşu yaptı.


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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 20:00
  1. Eskişehir
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