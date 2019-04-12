Sivrihisar Eğitim Vakfı’ndan Ataç’a ziyaret

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı yönetici ve üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret ederek yeniden seçildiği görevinde kendisine başarılar diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a, 31 Mart yerel seçimlerin ardından hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Başkanı Naci Şakar, beraberindeki Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri ile birlikte, Başkan Ataç’ı ziyaret ederek tebriklerini iletti. Şakar, “Başkanımıza görevinde başarılar diliyoruz. Kendisiyle çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür etti.