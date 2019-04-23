Sivrihisar Belediyesi’nde başkanlık koltuğuna minikler oturdu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Sivrihisar Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi Seda Karakaya Sivrihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Sivrihisar Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi Seda Karakaya Sivrihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Program kapsamında Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü makamında ziyaret eden Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri Fehmi Efe Korkmaz, Berra İnce ve Seda Karakaya, Başkan Yüzügüllü ile sohbet ederek isteklerini dile getirdi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü çocukların isteklerini dinleyerek bayramlarını kutladı ve günün anısına çocuklara bayram hediyelerini takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.