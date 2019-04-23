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Seçim 2019 Sayfası

Sivrihisar Belediyesi’nde başkanlık koltuğuna minikler oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Sivrihisar Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi Seda Karakaya Sivrihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

23 Nisan 2019 Salı 15:14
Sivrihisar Belediyesi’nde başkanlık koltuğuna minikler oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Sivrihisar Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi Seda Karakaya Sivrihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.


Program kapsamında Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü makamında ziyaret eden Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri Fehmi Efe Korkmaz, Berra İnce ve Seda Karakaya, Başkan Yüzügüllü ile sohbet ederek isteklerini dile getirdi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü çocukların isteklerini dinleyerek bayramlarını kutladı ve günün anısına çocuklara bayram hediyelerini takdim etti.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:14
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