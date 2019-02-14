Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü halk pazarında Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü pazar yerini ziyaret etti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü pazar yerini ziyaret etti. Halk pazarında esnaf ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Yüzügüllü, hasbihal edip hayırlı işler diledi

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