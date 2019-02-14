Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü halk pazarında
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü pazar yerini ziyaret etti.
14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü pazar yerini ziyaret etti. Halk pazarında esnaf ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Yüzügüllü, hasbihal edip hayırlı işler diledi
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