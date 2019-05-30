Sivrihisar Ak Parti Kadın Kollarından bayram öncesi mutluluk dağıtan örnek proje

Manevi duyguların yoğunlaştığı mübarek Ramazan ayının sonlarına gelirken Sivrihisar Ak Parti Kadın Kolları tarafından Ramazan Bayramı öncesi yardım faaliyeti düzenlendi.

Sivrihisar Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şennur Altınsoy ve teşkilatının ’Ramazan paylaşmaktır’ diyerek başlattığı projeye Sivrihisar esnafları ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de destek verdi. Sivrihisar’da başlatılan proje esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü oldu. Paylaşmanın vermiş olduğu mutluluğu gözler önüne serdi.

Sivrihisar Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şennur Altınsoy; konuyla ilgili açıklamasında, "Ramazan paylaşmaktır, yüzler paylaştıkça güler. Bizler güzel ilçemiz Sivrihisar’da sevgilerin paylaşılmasına, yüzlerde bir küçük tebessüm oluşmasına aracı olduk. Bizimkisi gönül işi, gönülden yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizlere destek veren değerli esnaflarımıza, vatandaşlarımıza ve Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü’ye teşekkürlerimi sunarım" dedi.