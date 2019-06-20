0553 313 94 23

Sivillere ateş eden konsey üyesine 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

20 Haziran 2019 Perşembe 11:07
Sivillere ateş eden konsey üyesine 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak görev yapan eski tuğamiral Sinan Sürer de Adil Öksüz liderliğinde Konutkent'teki villada yapılan darbe planlaması toplantılarına katıldı.

Sürer'e toplantıda, Mehmet Partigöç, Orhan Yıkılkan ve Ramazan Güzel ile Genelkurmay karargahını yönetme ve Akıncı Üssü ile irtibatı sağlama görevi verildi.

Sürer, olay günü yıllık izinde olmasına rağmen, darbe saatinin erkene alınması üzerine sivil kıyafetleriyle karargaha geldi. Karargahı işgal eden FETÖ'cülerle durum değerlendirmesi yapan Sürer, daha sonra, Türkiye'nin yurt dışında bulunan tüm askeri ataşelerinin kayıtlı olduğu "Ataşeler" adlı WhatsApp grubuna, "Arkadaşlar TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarına derhal iletin." diye yazdı.

Mesajı ilettiği eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün "Washington ataşesi Tuğgeneral Yavuz Çelik'i ara, onun muhakkak haberi olsun ki Amerikalılara bildirsin." emrini alan Sürer, Çelik'i WhatsApp üzerinden arayarak emri iletti.

Sürer, hain darbe girişimine uluslararası alanda meşruiyet kazandırmak için başta Washington ve Moskova'da olmak üzere birçok askeri ataşeye, muhataplarına darbenin emir komuta zinciri içinde olduğunu anlatmaları emrini verdi.

Darbe girişimine karşı demokrasiyi savunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan ve ilerleyen saatlerde karargaha da giren vatandaşlara kurşun sıkanlar arasında bulunan Sinan Sürer, yaralı bir vatandaşı da tekmeledi.

Sürer, darbe başarısız olduktan sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde emir subayının kendisini arayarak Genelkurmay karargahına terör saldırısı olduğunu söylediğini, bu nedenle karargaha gittiğini savunan Sürer, kimseye karşı silah kullanmadığı ve darbecilerle birlikte olmadığı yalanına başvurdu.

FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'u 2014'ten itibaren kullandığı belirlenen Sürer, mahkeme huzurunda da inkardan vazgeçmedi.

Sürer'e, yargılandığı sırada, Genelkurmay koridorlarında silahla ateş ettiği görüntüler gösterildi ve burada bir sivilin yaralandığına işaret edildi.

Sürer, "Ben onu görmedim. Kaos ortamı vardı. Bu görüntüyü ilk kez görüyorum. Elimdeki silah değil, cep telefonudur." dedi. Elindekinin silah olduğunun belirtilmesinin ardından ise Sürer, "Olabilir. Cep telefonuna benzetmiş olabilirim. İkisi de aynı renkte. Tamam tabanca, ilk etapta telefon gibi geldi." şeklinde konuştu.

Sürer, sivillere ateş ettiği suçlamasını reddederek, "silahı sadece korunma amacıyla tuttuğunu" öne sürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:07
  1. FETÖ
  2. Fetullahçı Terör Örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Interpol Başkanı rüşvet aldığını kabul etti
    1. Eski Interpol Başkanı rüşvet aldığını..
    2. Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime..
    3. Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor
    5. Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk..
    6. Kendisini doktor yapan "el"i kurtardı
    7. AK Partili meclis üyelerinden Işık ve..
    8. Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı..
    9. Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri..
    10. Bakan Gül'den darbecilere verilen..
    11. Küresel servet 206 trilyon dolara..
    12. Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor
    13. Gençlerbirliği, hafta içi..
    14. THY’nin en lüks uçağı görücüye çıktı
    15. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk..
    16. "Buzul erimelerinin ülkemize de etkisi..
    17. Twitter'da "toplu engelleme"..
    18. Yürüyerek madalyalara abone oldular
    19. Hatay’da kaçak göçmen taşıyan kamyonet..
    20. TSK'den İdlib'e yeni takviye
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın..
    22. Moody’s hızını alamadı şimdi de..
    23. Çocuklarda ek gıdaya geçişte yapılması..
    24. ANFA Güvenlikten ’peyzaj ihalesi"..
    25. Tarsus Belediyesi 151. kuruluş..
    26. Okulda yavrulayan kediyi görünce..
    27. Türkiye Küresel Mülteci Forumu'na eş..
    28. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu
    29. İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı..
    30. IKBY'de gözler KDP, KYB ve Goran'ın..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!