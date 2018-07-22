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Sivilcelere limon nasıl sürülür

Sivilcelerin geçebilmesi için sadece limon tedavisi yeterli değildir. Limon sivilcelerin geçebilmesine destek olan olumlu etkenlerden biridir.

22 Temmuz 2018 Pazar 22:34
Sivilcelere limon nasıl sürülür

Limon içeriğinde asit bulunması sivilce iltihabını önler ve sivilcenin kısa sürede kurumasını sağlar. Güneş lekelerine dahi bir çözüm olabilen limonun sivilce lekelerini de geçirmesi oldukça muhtemeldir.

Limonu sivilceli cilde uygularken ilk öncelikle bir parça pamuk ayarlanır. Bu sırada bir adet limon ortadan ikiye ayrılarak sıkılmak için hazırlanır. Pamuk üzerine limondan birkaç damla su ilave edilerek ıslatılır.

Ardından limon suyuyla nemlenen pamuk sivilcelerin üzerine sürülür. Limon suyuna temas eden sivilcelerin o sırada ıslak bir şekilde kurumadan bekletilmesi gerekecektir.

Tam bu sırada kaşınmalar ya da hafif kızarıklar oluşabilir. Bu gayet doğal bir tepkimedir ve de kısa sürecektir. Yaklaşık yarım saat kadar bekletildikten sonra ılık suyla cilt yıkanabilir. Limon suyu cildin kurumasına neden olacağı için hemen ardından bir nemlendirici krem ile cildin yumuşatılması önerilir.

Eğer ki bu işlem sırasında ciltte aşırı kızarıklık ve çok fazla kaşınma oluştuysa, limonun asidini yumuşatmak için pamuğun üzerine limon suyu yanında biraz da su ilave edilir. Böylece asitli limon suyu yumuşayacak cildi incitmeyecektir.

Ancak her ne olursa olsun sivilcelerin geçmesi için salt limon tedavisi yeterli kalmayacaktır. Sivilcelerin yok edilebilmesi için asıl önemli olan az tuzlu, az şekerli ve de az yağlı besinlerin tercih edilmesi gerekecektir. Ayrıca cilt her daim temiz tutulmalıdır ki sivilceler oluşumları engellenebilsin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 22:34
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