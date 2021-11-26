Sivilceler için maske tarifleri

Düzenli olarak cilde uygulayacağınız sivilce için etkili maskeler sizi yanıltmaz.

Güzellik sırları arasında yıllardır yerini kaybetmeyen bir malzeme olan aspirin, hem saç hem de cilt için pek çok farklı şekilde kullanılabilir.

Sivilce için Aspirin Maskesi nasıl yapılır?

Ciltteki fazla yağı azaltmaya yardımcı olan aspirin sayesinde sivilce problemlerini çözmek mümkün hâle gelir.

Malzemeler:

4 veya 5 adet aspirin

1 veya 2 yemek kaşığı ılık su

Bal veya yoğurt

Hazırlanışı:

Öncelikle aspirin ezilerek toz hâle getirilir. Sonrasında ılık su ile güzelce karıştırılır. İsteğe bağlı olarak diğer malzemeler de eklenerek karıştırılmaya devam edilir. Daha nemli bir etki bırakmak için aspirin bal maskesi veya yoğurt maskesi yapılması önerilir. Karışım yüze ince bir tabaka hâlinde sürülür ve 10-15 dakika kadar bekletilir. Maske kuruduğu zaman ılık su ile yavaş hareketlerle yıkanır ve cilt kurulanır. Sonrasında yağlı olmayan bir cilt kremi yüze uygulanır.

Siyah maske nedir, nasıl yapılır?

Siyah maske, yüzlerce yıldır toprağın altında kalan polifenollerin doğal yapısı bozulmadan işlenerek maske haline getirilmesi ile oluşan bir cilt maskesi. Polifenol çamur banyolarının çeşitli rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinmektedir. Siyah maskeler gözenek sıkılaştırıcıdır.

1 yemek kaşığı karbonat veya tuza yarım limon suyu ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından siyah noktaların bulunduğu sorunlu bölgeye parmaklarınızla ovalayarak sürün ve iyice yayıldıktan sonra 15-20 dakika bekleyin.

Sivilceye aspirin iyi gelir mi?

Aspirin, Asetilsalisilik adı verilen bir madde içerir. Ayrıca bu bileşenin en önemli özelliği de akne karşıtı olmasıdır. Aspirin, iltihaplı sivilceleri tedavi etmek için iltihap önleyici madde olarak en yüksek potansiyele sahiptir.

Ayva çekirdeği maskesi

Cilt lekelerini yok eden ayva çekirdeği kürü tarifi için 8 tane ayvanın çekirdeklerini çıkarın, ılık suya koyun ve 2 gün boyunca bekletin. Karışım jöle haline geldiğinde karışımı lekeli olan bölgelerin üzerine sürün, 20 dakika bekletin ve sonunda ılık su ile durulayın