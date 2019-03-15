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Sivil toplum kuruluşlarından ezana saygısızlığa tepki

Balıkesir’de çeşitli sivil toplum kuruluşları, Zağnos Paşa Camii önünde, cuma namazı sonrası, Kudüs’ün hukuksuzca işgal edilmesini ve ezana yapılan saygısızlığı protesto etti.

15 Mart 2019 Cuma 19:17
Sivil toplum kuruluşlarından ezana saygısızlığa tepki

Balıkesir’de çeşitli sivil toplum kuruluşları, Zağnos Paşa Camii önünde, cuma namazı sonrası, Kudüs’ün hukuksuzca işgal edilmesini ve ezana yapılan saygısızlığı protesto etti.


Basın açıklamasında sivil toplum kuruluşları adına TÜGVA Balıkesir Temsilcisi Beşir Islak konuştu. TÜGVA İl Temsilcisi Beşir Islak topluluk adına yaptığı basın açıklamasında, “Rahmetin sağanak olup üzerimize bu bereketli günlerde Cenab-ı Hak’tan niyazımızı, bizi burada olduğu gibi mahşerde, Peygamberimiz Efendimiz’in Sancak-ı Şerifi altında toplamasıdır. Ezan, göğün ve yerin yegane hükümranı Allah’ın, bu hükümranlığının yeryüzünde ve gökyüzünde günde beş defa ilan edilmesinin adıdır. Ezan, yani bu ilahi ilan, muhatabı olan insana, her türlü günlük meşgalesinin en yoğun olduğu anlarda okunarak, bu meşgalelerin yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olan Allah’a ve onun dinine ne kadar uyduğunu tefekküre zorlayan bir çağrıdır. Yine ezan,, gayb alemini de saf saf hakkın huzurunda toplayan; evrene meşruiyet meşk eden; yıldızlara, tohumlara, taşlara, çimenlere, börtü böceğe, sözgelimi mahlukata ilahi mesajın günde beş defa ulaştırılmasının ta kendisidir. 8 Mart Dünya Kdınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’nde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve kat’a kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır tarafı yoktur. Aynı şekilde; en ufak zerresinde bir acı olduğunda ta içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa’mızda bir vakit ezan okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu’nun cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail terör devletinin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:17
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