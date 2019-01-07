Sivil toplum kuruluşlarına 6,4 milyon avroluk hibe

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenen Sivil Toplum Destek Programı kapsamında, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 6,4 milyon avro hibe desteği verileceğini duyurdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IPA'nın "Sivil Toplum Sektörü" altında desteklediği Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına, yaklaşık 6,4 milyon avro hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Program, sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına daha etkin katılımlarını, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ulusal ve yerel düzeydeki iş birliğinin güçlendirilmesini ve sivil toplum kuruluşlarının idari, savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini destekliyor.

IPA'nın 2014 programı kapsamında finanse edilen Program çerçevesinde, "Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı" ve "Yerel STK'lar Hibe Programı" ile bunların yürütülmesine katkı sağlamak adına bir hizmet sözleşmesi uygulanmaya başladı.

- Hibe programları

"Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı", mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi bulunan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bunlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.

Hibe programı kapsamında çeşitli temalarda ortaklıklar kuran 10 sivil toplum kuruluşu, yaklaşık 4,3 milyon avro hibe desteği almaya hak kazandı.

"Yerel STK'lar Hibe Programı"nın ise yaklaşık 2,1 milyon avro toplam bütçesi bulunuyor.

Bu kapsamda, yerel düzeyde çalışmalar yürüten 15 farklı ilden 38 sivil toplum kuruluşu, aldıkları hibeyle idari kapasitelerinin artırılması ile savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen çalışmalarını hayata geçirecek.

Sivil toplum sektörü ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ile proje detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.siviltoplumsektoru.org adresinden ulaşılabilecek.



Gelecek dönemdeki hibe destekleri ise www.ab.gov.tr adresinden takip edilebilecek.

Sivil Toplum Sektörü, AB-Türkiye ilişkilerinin en dinamik boyutu olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan döneminde sivil topluma yönelik çalışmaların yürütüleceği çerçeve Program olarak biliniyor.