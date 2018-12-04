Sivil toplum kuruluşları Topçu'yla buluştu

“STK’LARMIZIN HER ZAMAN YANLARINDAYIM”

Dernek başkanlarını ve yönetimlerini “milletin evi” Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Topçu “devletlerin ve toplumların gelişmişlik ve yüksek demokrasiye sahip olma seviyesinin ölçüsü olan sivil toplum kuruluşlarımız ülkemizin gelişmesine, demokrasimize ve sosyal hayatımıza önemli katkılar sağlıyorlar. STKlarımız ekonomiden kültüre ve sosyal hayatta, birliğe ve yardımlaşmaya katkı sağlamanın yanında, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetişmesine, aynı zamanda vatandaşlarımızın bilinçlenmesine de önemli katkılar sağlıyorlar. STK’larımızın çalışmalarında veya sorunlarının çözümünde her zaman yanlarındayım” diye belirtti.

Ziyarette TÜMSİAD olarak amaçlarının ülkemiz için katma değer üretmek olduğunun altını çizen TÜMSİAD Ankara Şubesi Başkanı Abbas Demirbaş “biz yangına ateşle koşmuyoruz. Esas olanın ülkemizin siyasi istikrarı olduğu bilincindeyiz. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak milletimizin ve devletimizin iyi gününde ve kötü gününde siyasi istikrarın bozulmaması yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

DHMİ Dernekler Platformu adına konuşan Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği Başkanı Şinasi Muratoğlu “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu Bey’i makamında ziyaret ederek kurumumuzdaki personel arasındaki ücret adaletsizliği, Türkiye’nin hava seyrüsefer yol ücret gelirlerinin genel durumu ve AB ülkeleriyle kıyaslanması ile ilgili bir sunum yaparak çözüm önerilerimizi sunduk. Sayın Yalçın Topçu’ya misafirperverliği ve ilgisi için camialarımız adına teşekkür ederiz” diye belirtti.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi de servis aracı işletmecileri adına burada bulunmaktan çok memnun olduklarını belirterek “bugün Sayın Yalçın Topçu’ya servisçi esnaflarının sorunları ile alakalı bilgi notu sunduk. Kendisi sesimizi duyurabilmemize vesile oldu. Rabbim kendisinden razı olsun. İnşallah güzel bir sonuç alacağımıza inancım tamdır. Esnaflarım adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.