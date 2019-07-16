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Sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde yürüdü

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

16 Temmuz 2019 Salı 00:56
Sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde yürüdü

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde sivil toplum kuruluşları tarafından yürüyüş düzenlendi.


Kayseri’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle sivil toplum kuruluşları üyeleri Kartal Şehitliğinde toplandı. Kur’an tilaveti ve duaların edilmesinin ardından burada açıklama yapan topluluk adına konuşan Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “15 Temmuz 251 şehidin kanlarıyla yazdığı son kurtuluş destanıdır. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Arkasında emperyalist güçlerin ve malum odakların olduğu FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacı millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmekti. Milletin inanç değerlerini istismar ederek şeytani bir planla devlet içinde örgütlenen FETÖ önüne konulan planı harfiyen yerine getirmiş askeri bir darbe girişimine başvurmuştur. Bu ihanet eyleminin görünen tarafında FETÖ ve bir takım küresel güçlerin olduğunu artık bugün daha kesin bir şekilde biliyoruz” dedi. “Evlerinde oturarak darbegirişiminin sonucuna göre pozisyon almayı hesaplayanlar 15 Temmuz hain darbe girişiminin ne olduğunu anlayamazlar” diyen Kalkan, sözlerine şöyle devam etti;


"Açık ve net olarak söylüyoruz FETÖ’yü ve FETÖ’cü teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa darbe girişiminin arkasında da o güçler vardır. Evlerinde oturup çekirdek çitleyerek darbe girişiminin sonucuna göre pozisyon almayı hesaplayanlar 15 Temmuz hain darbe girişiminin ne olduğunu anlayamazlar. Darbe başarılı olsaydı 16 Temmuz sabahı ülkenin nasıl bir felakete uyanacağını gafiller anlamasa da bu millet görmüş ve gereğini yapmıştır. O gece okyanus ötesinden planlanan hain darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye bir kaosa ve karanlığa uyanacaktı. O gece Memur-Sen ve Hak İş olarak tüm üyelerimizle sokaklara çıkarak bu muazzam direniş destanının önemli bir parçası olduk. 15 Temmuzu unutmadık unutturmayacağız.”


Konuşmaların ardından grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin yapılacağı Cumhuriyet meydanına yürüdü.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 00:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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