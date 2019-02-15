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Sivil toplum ağı genişliyor

Muratpaşa Belediyesi’nin Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesinin de bulunduğu Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) bünyesine 11 yeni dernek dahil oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 11:42
Sivil toplum ağı genişliyor

Muratpaşa Belediyesi’nin Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesinin de bulunduğu Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) bünyesine 11 yeni dernek dahil oldu. Böylece merkezde yer alan sivil toplum kuruluşu sayısı 131’e ulaştı.


Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde yapımını tamamladığı ve 13 bin metrekare alan üzerinde 8 bin 666 metrekare kapalı alana sahip ASSİM’in sivil toplum kurulmuşlarına ayrılan bölümünde kura heyecanı yaşandı. Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları merkezinin bulunduğu yerleşkede 25 dernek kura çekti.


Yerleşkede yapılan kura çekimiyle birlikte aralarında Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği, Siirt Eruh İlçesi ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü, Hayta Yörükleri Derneği, Trabzon Kültür Yaşatma Derneği, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Antalya Şubesinin bulunduğu 11 sivil toplum kuruluşu ASSİM’in parçası oldu. Son kura çekiminin ardından merkezde yer alan sivil toplum kuruluşu sayısı 131’e yükseldi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:42
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