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Sivil polisin hırsızı kovaladığı anlar kamerada

Gaziosmanpaşa’da, farklı tarihlerde apartman dairelerindeki su sayaçlarını çalan hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:16
Sivil polisin hırsızı kovaladığı anlar kamerada

Gaziosmanpaşa’da, farklı tarihlerde apartman dairelerindeki su sayaçlarını çalan hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızın sivil polis tarafından kovalandığı anlar kameralara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde ilçedeki bazı apartman dairelerine ait 19 su sayacı, kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak günlerce faillerin izini sürdü.


Polis, yapılan eşkal çalışmalarında, saatleri çaldığı ileri sürülen Serkan T.’ye (31) 21 Temmuz’da operasyon düzenledi. Polisi karşısında görünce ara sokaklara kaçmaya başlayan T., kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Serkan T., emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece “açıktan hırsızlık” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Yakalanan sayaç hırsızının, 16’sı açıktan hırsızlık, 5’i uyuşturucu ticareti ve kullanımı ve taksirle adam yaralama gibi poliste 22 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.


Öte yandan hırsızın sivil polis tarafından kovalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde sivil polisin kaçan hırsızı kovaladığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:16
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