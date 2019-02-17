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Sivil memurlardan saldırının yıl dönümünde Merasim Sokak’ta açıklama

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, Merasim Sokak’taki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıları ve öfkelerinin ilk günkü gibi taze ve büyük olduğunu söyledi.

17 Şubat 2019 Pazar 15:21
Sivil memurlardan saldırının yıl dönümünde Merasim Sokak’ta açıklama

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, Merasim Sokak’taki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıları ve öfkelerinin ilk günkü gibi taze ve büyük olduğunu söyledi.


SİME-SEN üyeleri, bombalı terör saldırısının yıl dönümünde saldırının yapıldığı Merasim Sokak’ta bir araya geldi. Yaptığı açıklamada aradan geçen üç yıla rağmen acılarının ve öfkelerinin ilk günkü gibi taze ve büyük olduğunu söyleyen SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, “Acımızı bir nebze azaltma adına saldırıdan sorumlu tutulan 68 sanığın yargılandığı Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Merasim Sokak davasında sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için SİME-SEN mücadele vermiş olup, mahkeme saldırıdan sorumlu tuttuğu 6 sanığa 29’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiştir. SİME-SEN olarak cezası hafifletilen diğer sanıkların da en ağır şekilde cezalandırılması için bahse konu davanın üst mahkemede takipçisi olmaya devam etmekteyiz” diye konuştu.


Hiçbir terör saldırısının Türkiye’yi dize getiremeyeceğini ve teslim alamayacağını kaydeden Dursun, “Bu sebeple kimden ve nereden gelirse gelsin teröre karşı tek vücut olma tavrımızı ve terörle mücadeleye olan tam desteğimizi ve emeğimizi bir kez daha deklare ediyoruz. Sivil memurlar, dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin her daim yanında yer alarak vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı, demokrasi ve cumhuriyetimizin sigortası olmaya devam edecektir. Gazi Meclisimizde, Milli Savunma Bakanlığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Jandarma Genel Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan sivil memurlar olarak terörle mücadelede her an devletimizin ve milletimizin yanında durarak, barışta ve savaşta, yurt içinde ve yurt dışında, Türk kanının değdiği tüm topraklarda şehadet şerbetini içmeye hazır olduğumuzu bildirmekten de onur ve gurur duyarız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:21
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