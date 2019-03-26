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Sivil ekiplere otostop çektiler, yakayı ele verdiler

Samsun’un Bafra ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalan 3 kişi, polise otostop çekince yakayı ele verdi.

26 Mart 2019 Salı 08:48
Sivil ekiplere otostop çektiler, yakayı ele verdiler

Samsun’un Bafra ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalan 3 kişi, polise otostop çekince yakayı ele verdi. Gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi Stat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece devriyesinde bulunan Asayiş Büro ekiplerini tanımayan alkollü 3 şahıs, Tofaş Kavşağı’nda otostop çekerek kendilerini 19 Mayıs ilçesine götürmelerini söyledi. Yanlarında duran sivil polisler "Sizi 19 Mayıs’a götüremeyiz ama isterseniz karakola götürürüz" dedi.


19 Mayıs’a götürmeleri yolunda ısrar eden şahısların elindeki poşet polislerin dikkatini çekti. Asayiş Büro ekipleri araçtan inerek poşette ne olduğunu sordu. Ayakkabı olduğunu, çöpten bulduklarını söylemeleri üzere şahıslardan şüphelenen polisler, Kaan K., Fatih K. ve Ebubekir M. isimli 3 şahsı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.


Emniyette apartmandan ayakkabı çalındığı ihbarı yapılması üzere kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahısları tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkartılan 3 şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 08:48
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