0553 313 94 23

Siverek’teki kavgada hastane önündeki kargaşanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga sonrası yaralılar hastaneye getirildikten sonra yaşanan kargaşa ve polisin müdahalesine ait görüntüler ortaya çıktı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 22:30
Siverek’teki kavgada hastane önündeki kargaşanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga sonrası yaralılar hastaneye getirildikten sonra yaşanan kargaşa ve polisin müdahalesine ait görüntüler ortaya çıktı.


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, olay yerinde 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar hasta yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü sırasında meydana gelen trafik kazasında da 2 kişi hayatını kaybetti.


Olayı duyan şahısların yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde kısa sürede kargaşa yaşandı. Polisin müdahalesiyle sonuçlanan kargaşaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Polisin hastaneye girmeye çalışan kalabalığı engellemeye çalıştığı gözlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 22:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan İranlı firmaya uçuş yasağı
    1. Almanya'dan İranlı firmaya uçuş yasağı
    2. "Hiçbir personelimizin ve oyuncumuzun..
    3. (Düzeltme) Narkotik köpeği önce buldu,..
    4. Bursa’da meydana gelen feci kazada..
    5. AK Partili isimden dikkat çeken..
    6. Kırıkkale'de sağanak
    7. İnsan Hakları İzleme Örgütü Husiler'i..
    8. Husiler, Suudi Arabistan'daki 2..
    9. İran, İngiltere'nin Tahran..
    10. Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda
    11. Emniyetten babalar günü mesajı
    12. "Cumhur İttifakı açık ara farkla..
    13. "İstanbul'u geldiği noktadan başka..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    15. Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    16. Pencereden düşen bebek hayatını..
    17. Ünlü tatil merkezinde panik! Çocuklar...
    18. Mardin'de bıçaklı kavga: 22 yaralı
    19. Türkiye-İran veteranlar maçını dostluk..
    20. Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık!..
    21. Kızıklı Yağlı Güreşleri’nde şampiyon..
    22. Emniyetten "Babalar Günü" videosu
    23. Kuzey Makedonya'da minik judoculardan..
    24. "İstanbul zelil ve zillet hesaplarla..
    25. Siverek’teki kavgada hastane önündeki..
    26. ’Tayinim çıktı’ dedi 4 gün sonra..
    27. Londra’da bıçaklı terör 24 saat içinde..
    28. Hindistan’dan, ABD’ye ’vergi’ hamlesi
    29. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan..
    30. Fırtına yüzünden 50 yıllık ağaç yan..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu