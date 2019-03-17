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Siverek’te trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

17 Mart 2019 Pazar 18:25
Siverek’te trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza Siverek Adıyaman karayolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 32 F 6421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Meydana gelen kazada Fikri T. ile Süphan ve Mehmet Emin A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:25
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