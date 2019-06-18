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Siverek’te trafik kaza: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

18 Haziran 2019 Salı 16:15
Siverek’te trafik kaza: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaşif Akdeniz yönetimindeki 34 PD 7197 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ER 835 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Kaşif Akdeniz ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:15
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