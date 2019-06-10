Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde fırtına ve sağanak yağış öncesi geceyi şimşekler aydınlattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde fırtına ve sağanak yağış öncesi geceyi şimşekler aydınlattı.

Gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışın öncesinde art arda çakan şimşekler korkulu anlar yaşatırken, görsel şölen oluşturdu. Şimşeklerin oluşturduğu görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar yüksek binalara çıkarak, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık yarım saat sonra ise şimşekler yerini fırtına ve sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli fırtına sonucu ilçe genelinde ağaçlar kırılırken, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.

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