Siverek’te silahlı kavga Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken, yaralıların kaldırıldığı hastanede polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

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