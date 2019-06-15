Siverek’te silahlı kavga

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
15 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken, yaralıların kaldırıldığı hastanede polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
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